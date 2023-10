Vladimir Quesada no soltó prenda sobre cuál será su nuevo asistente

18 de octubre de 2023, 8:09 AM

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, no soltó prenda sobre la contratación de un nuevo asistente para reforzar su cuerpo técnico.

Sobre el partido de Motagua: Nosotros priorizamos siempre el partido que viene y el partido que viene es el de Cartago. Luego pensaremos en el juego ante Motagua. Imagínense que yo les dijera que no vamos a pensar en Cartaginés y solo en Motagua, ustedes nos caen encima. Lo que sigue es Cartaginés en el Fello Meza y lo respetamos montones. Sobre el trabajo de Kliver Gómez: Kliver es un gran muchacho como el resto de los jugadores. Es un muchacho que es increíble su pundonor, su garra, su deseo de mejorar en los entrenamientos. Yo veo a Kliver como un buen marcador y como un buen marcador que se agrega a la ofensiva.

Asistente técnico: En cuanto a lo del asistente técnico yo me voy a comunicar con las personas que tengo que hacerlo y de momento no me voy a referir al tema.