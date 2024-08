Vladimir Quesada: “No necesito poner atención a los medios para saber las críticas en mi contra”

Vladimir Quesada sigue tenso y así lo dejó entrever una nueva conferencia de prensa previa al partido ante Cartaginés de este sábado por la fecha 7 del Torneo de Apertura 2024.

Una vez más, el técnico fue evasivo y prefirió concentrarse en el torneo local, evitando así hablar de la derrota ante el Real Estelí.

“Yo voy a responder del torneo nacional, la conferencia es sobre eso, no del torneo internacional”, explicó así para no referirse al tema de la derrota en Nicaragua.

Saprissa recibirá el sábado a las 8 p. m. en Tibás al Cartaginés, un partido que podría meterlo al segundo lugar de la tabla.

-¿Cómo está el equipo en la parte anímica?

Bien, anímicamente bien. Tienen que entender que nosotros los que estamos aquí, no podemos quedarnos en el pasado, no podemos quedarnos atascados, solo tomar aprendizaje de todo lo bueno que hicimos y lo malo que hicimos y que sirva para el siguiente partido.

Estamos con unos deseos enormes de hacer bien las cosas, de seguir cerca del líder, que es Sporting FC, y tenemos una posibilidad lindísima de meternos en el segundo lugar y poder hacer un buen trabajo dentro del terreno de juego ante un gran equipo que viene haciendo las cosas bien como lo es el Cartaginés.

-¿Se le hace fácil al Saprissa el campeonato nacional, pero el internacional se complica más?

Pero no es como usted lo dice. no se nos hace fácil, los cuatro torneos se nos hacen complicado, cuando usted dice fácil está irrespetando a los otros 11 rivales, se me hace irrespetuoso, hemos hecho mucho esfuerzo para ganar los cuatro campeonatos y en este no es la excepción.

Obviamente, los clubes rivales no quieren que Saprissa vuelva a ubicarse como campeón nacional y nosotros entendemos eso y por eso el arranque ha sido difícil y vamos a luchar por ese quinto campeonato.

-¿Cómo toma las críticas de la gente que ya pide su cabeza, aunque la directiva diga que Vladimir no se toca?

Yo no puedo saber de qué me está hablando. No veo periódicos, no escucho la radio, no los veo y aún así sé que la gente habla. No necesito poner atención para saber las críticas en mi contra.

Lo que estamos viviendo no es nada diferente de lo que hemos vivido en torneos pasados.

Yo eso lo sé, nací en este equipo deportivamente hablando, desde el 78 estoy acá y no necesito estar escuchando lo que dicen en la prensa o redes para saber lo que está pasando y que la afición no está contenta, si yo no estoy contento, obviamente lo entiendo, también sé como revertir la situación, y esto se revierte con trabajo

-¿Cómo conlleva la presión y en quienes se apoya en momentos así de mucha crítica?

Sé dónde estoy, estoy en el equipo más importante de este país y con más títulos, entiendo lo que sucede

Dios, mis familiares y mis amigos más cercanos, todos son un refrescamiento para mí y sobre todo hacer deporte, pero número uno el Dios todopoderoso, él es el que me sostiene.

Ya había adelantado que quería más fichajes, pero solo llegó Deyver Vega. ¿Qué pasó con eso, al final llegarán más incorporaciones?

Yo no voy a hacer más público esto. Como cualquier otro técnico, yo hablé en su momento con las personas que tengo que hablar y puse mi punto de vista acerca de toda la situación, con las partidas de los jugadores, etc. y con mis deseos de la venida de algunos jugadores. Yo hablé y solo eso tengo que decir.

-¿Cómo marcha la recuperación de Gino Vivi y su evolución en los entrenamientos?

Estamos contentísimos, ayer hizo más entrenamiento grupal con los que pudieron participar, pero no solo él, si tomamos la determinación de llevarlo mañana obviamente no se puede hacer de inicio, ni siquiera está para 45 minutos, todo es un proceso, como lo hemos venido haciendo con Ryan, Ariel y otros tantos.

Se mostró bien y muy ágil, estamos contentísimos de que pronto lo podemos tener

-¿Seguirá con la dosificación de cargas de Mariano Torres o ante Cartaginés podrá volver a contar con él?

Hay que revisarlo y tenemos que llegar a un entendimiento con todas las partes, médicas, preparados, físicos, porque como le digo, no necesito escuchar o ver medios para saber lo que está sucediendo y hay personas que no están entendiendo bien. Ante Liberia, Mariano Torres tuvo un esguince y recordemos que había sufrido casi una fractura de tobillo y no queremos que esto suceda ni con él, ni con otro jugador, entonces tenemos que tomar una decisión, entonces tenemos que analizar si lo podemos usar mañana o bien si lo guardamos.

-¿Es cierto que Mariano tiene que someterse a una cirugía aún pendiente?

Yo no voy a hablar sobre lo que no sé, para mí ese tema es algo nuevo. Nadie me ha informado sobre ese tema, entonces no puedo referirme.

-¿Cree que al no contar con Mariano Torres en canchas sintéticas podría hacer más evidente el planteamiento del Saprissa?

Nosotros iremos el día a día, partido a partido y donde lleguemos a jugar tenemos que tomar una determinación, él ha participado en un montón de encuentros de canchas sintéticas y le ha ido bien. Que los rivales hagan sus cuentas.

-¿Cómo se prepara por si los cánticos de “fuera Vladimir” se volvieran a escuchar este sábado?

¿En el torneo nacional ha sucedido? No lo recuerdo. Usted vuelve a recordar el pasado y solo recuerda lo negativo, pero es su trabajo. A mí me enseñaron a ser positivo y quiero pensar que mañana todo va a salir bien y que todo va a surgir. Yo no pienso en cosas negativas.

-¿Qué opina de la gente que pone a los jugadores por encima del cuerpo técnico en estos cuatro títulos?

Cuando suceden las cosas y se ganan campeonatos es así, yo lo entiendo, son los jugadores, los dirigentes, etc., pero cuando se pierde es el entrenador y es algo histórico, no es solo acá de Costa Rica o Saprissa, o como en el Herediano que todas las baterías apuntaron a Walter Centeno, eso se entiende, es algo con lo que hay que vivir.