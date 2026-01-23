Vladimir Quesada: "Muchas situaciones atentan contra tener un once estable"

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, asegura que existen situaciones que complican poder tener un once titular constante.

El timonel viene de ganar su primer partido del semestre este jueves ante Sporting, y el domingo serán locales en Tibás para medirse ante Pérez Zeledón.

A continuación, repasamos las principales ideas de Quesada tras responder las consultas de la prensa.

Partido del domingo ante Pérez Zeledón y objetivos inmediatos

“Creemos que, haciendo una buena presentación y ganando el partido del domingo contra un gran rival que lo está haciendo muy bien, podríamos vernos en zona de clasificación, que es lo que queremos como meta inmediata.

“Esperamos que así sea, como lo fue el partido de ayer por la noche en Grecia contra el Sporting. El juego que hicimos y la victoria obtenida son importantes para nosotros para, de alguna manera, ilusionarnos, esperanzarnos y entender cuál es el camino que debemos seguir para lograr nuestras metas y objetivos inmediatos”.

Once estable

“Es difícil porque hay muchas situaciones que atentan contra tener un once estable: lesiones, sanciones y, en algunos momentos, convocatorias a la selección. Nosotros quisiéramos tener un once estable desde el mismo inicio del torneo.

“Conforme pasen los partidos, vamos a irlo alcanzando. Los muchachos se van a ir perfilando y vamos a poder, de alguna manera, repetir con más continuidad un mismo once”.

Uso de jugadores y confianza

“Con todo respeto y sin pecar de orgulloso, creo que los jugadores que hemos utilizado y alineado en cada uno de los puestos han jugado ahí porque lo pueden hacer y, precisamente, eso reafirma mi posición.

“Los conozco bastante bien, o mejor que muchos, pues han trabajado conmigo en divisiones menores y, hasta la fecha, no tenemos queja como cuerpo técnico de ninguno de ellos”.

Situación de Fidel

“Fidel está entrenando, ha hecho trabajos individuales y colectivos, pero a ciencia cierta no tenemos un día o una fecha exacta para su regreso.

“Creo que el cuerpo médico podría ser más explícito en la decisión sobre Fidel, cuánto tiempo más le llevará y en cuánto tiempo podrá estar apto para saltar al terreno de juego”.

Constancia del equipo y mentalidad de Saprissa

“Desde el partido contra Puntarenas, con un jugador menos, el equipo ha sido constante. No hay ningún equipo en el mundo —ni Real Madrid, Bayern Múnich o Barcelona— que pueda ser constante durante los 90 o 100 minutos, como se juega ahora.

“Hay momentos en que el equipo contrario hace bien su trabajo y se impone, pero poco a poco, conforme transcurran las fechas del torneo, creo que nos vamos a ver más fuertes, equilibrados en ataque y en defensa”.

Tomás y polifuncionalidad

“Tomás es un jugador, como otros, polifuncional. Puede jugar de 9, de extremo o detrás del 9, lo que antes era el 10, el volante ofensivo.

“Creemos que en cualquiera de las tres posiciones, cuando alcance su mejor nivel, vamos a obtener, igual que con Bansi y con Luis, grandes dividendos para el equipo”.

Forma de jugar

“Saprissa normalmente juega a ganar y trata de hacer un juego bueno y vistoso. Cuando el rival no lo permite o cuando lo superamos, nosotros siempre priorizamos ganar ante todo y, sobre todo, ganar jugando bien”.

Mariano

“Mariano es un referente del equipo, muy importante dentro y fuera del terreno de juego. Estos días que estuvo fuera de convocatoria se entrenó como si fuera a competir.

“Es un gran profesional. Ya cumplió su sanción y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico para competir por un puesto en el once titular o en la convocatoria, incluso para ir al banco. Eso es importante para nosotros”.