Vladimir Quesada ha reforzado el trabajo en la zona defensiva del Saprissa

Saprissa comienza a enderezar su camino en el Apertura 2025 y este lunes derrotó 3-0 a Pérez Zeledón.

Para el entrenador de los tibaseños, Vladimir Quesada, el trabajo en la parte defensiva ha sido clave.

“La parte defensiva es lo que más hemos trabajado. La hemos reforzado. Cómo defender bien, dependiendo de los bloques que estamos haciendo, son los temas a los que más énfasis le hemos puesto”, explicó.

Quesada no lanza las campanas al aire y tiene muy claro a lo que aspira el equipo.

“Hemos tenido claro qué es lo que estamos haciendo. El grupo es increíble y siempre he resaltado la ética profesional de ellos. Han entendido que hemos pasado por malos momentos, pero tenemos claras las metas inmediatas y el objetivo final”, añadió.

Finalmente, Vladimir Quesada comentó acerca del regreso de Warren Madrigal a los entrenamientos, luego de una lesión.