Vladimir Quesada: "Guima es el mejor entrenador que hay en este país"

—¿Cómo será enfrentar a Guimaraes?



A Guima le tengo mis mayores respetos, fue mi compañero, recibí muchas enseñanzas de parte de él. Sigo creyendo que por títulos es el mejor entrenador que ha habido y hay en nuestro país. Es una gran satisfacción poder enfrentarlo y seguir aprendiendo de él.



—¿Le gustaría seguir en el Saprissa?



Cuando usted dice cumple los objetivos es ganar el campeonato, para la mayoría de gente y para muchos de ustedes si no se gana el título es un fracaso. Dentro de un triunfo y una victoria hay muchos fracasos. Como todo mundo dice, hay más fracasos que triunfos. Me siento muy bien, todavía mejor en el momento en que se me pidió venir aquí, muy agradecido con Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Me siento muy bien por la bendición que me dan. No vamos a ocultar nada, siempre hay gente que está a favor y en contra.



—¿Cuánto ha cambiado Guimaraes como técnico?



Debe haber cambio porque Guima ha recorrido mundo y ha tenido múltiples experiencias. Salir campeón en Colombia no es fácil y por eso digo que por su trabajo y sus títulos, Guima es el mejor entrenador que hay en este país. Hay muchas cosas que se asemejan al Guima del que estuvimos a su cargo. Randall y yo hemos notado cosas que Guima quiso trabajar con nosotros allá por los 90, cuando estuvimos bajo sus órdenes. Ha evolucionado por su experiencia internacional.