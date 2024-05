Vladimir Quesada evade el cartel de favorito para el Saprissa

Saprissa llega a las semifinales del Clausura 2024 siendo el líder general, como actual tricampeón y con récord en tabla acumulada.



Aun así, el técnico Vladimir Quesada se desmarca y evade el cartel de favorito para la segunda ronda, pese a que cerrará en Tibás todas las series finales.

"Nunca he escuchado a ningún jugador de Saprissa decir que somos favoritos, eso lo ponen ustedes la prensa y a veces para ponernos más presión, el que no entiende y no soporta la presión no puede estar en Saprissa, solo pensamos en estas semifinales, no más allá", expresó Vladimir.

El técnico también aseguró que la historia cambia desde esta fase y más bien cree que el tema de favoritos es una etiqueta que coloca la prensa y los aficionados.

"Las personas que nos ven así no entienden qué es Saprissa. Nosotros vivimos presión y el hecho de haber ganado tres títulos no significa que ya tenemos el cetro asegurado, tres títulos sí nos respaldan, pero más bien nos llena de responsabilidad, sabemos que no será fácil y tendremos que correr más que los rivales", manifestó.

Sobre su rival de turno, San Carlos, Quesada explicó que atrás queda el último partido disputado en Ciudad Quesada que derrotó 3-0.

"El miércoles comenzará una nueva historia y estoy seguro de que cada jugador piensa y hace borrón y cuenta nueva, es importante lo que sucedió y estoy seguro de que vamos a enfrentar de la mejor manera esta serie", añadió.

Para este partido los únicos jugadores que no podrán estar son Ricardo Blanco y Ryan Bolaños, todos los demás están haciendo trabajos de campo incluido Fidel Escobar

Además, ya podrá contar con Kendall Waston desde el arranque.

"Esperemos que sí, ayer me preguntaron por él y de alguna manera logré explicar por qué jugó en la parte ofensiva del equipo y nosotros necesitábamos sprint y para eso era importante que entrara en ataque", concluyó.