Vladimir Quesada: “Esteban fue protagonista y de eso no tenemos duda”

Saprissa triunfó en casa este domingo ante Liberia. El marcador de 3-1 es engañoso, porque en la complementaria los liberianos apretaron a los morados y los pusieron a sufrir.

Sobre este y otros temas habló Vladimir Quesada.

Lecciones del partido y segundo tiempo

En el camerino dijimos que era un partido para no sufrir tanto como sufrimos en el segundo tiempo. Como intercambiamos algunas palabras con el señor entrenador de Liberia, probablemente ellos merecieron más. Probablemente el partido estaba para empate por las acciones que tuvieron. Esteban fue protagonista y de eso no tenemos duda.

Esa es la enseñanza que nos deja para lo que viene y la vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a trabajar viendo videos y tratando de resolver qué fue lo que dejamos de hacer en el segundo tiempo respecto al primero. El empate estuvo cerca. Al final el fútbol es así y se dio lo que se dio.

Gol de Warren Madrigal para amarrar el partido

Creo que logramos establecer el marcador final con una jugada de antaño, una jugada que hace tiempo no veía. Como les decía a los muchachos, es de gran solidaridad. Ese gol muestra humildad, sacrificio, trabajo y la experiencia que tiene David Guzmán al devolver esa pelota a Warren. Fue un hermoso gol.

Clasificación y cierre en casa

Definimos y aseguramos hoy el segundo lugar. No era nuestra primera meta; la primera meta era clasificar, la segunda clasificar de primero, no se pudo. Pero aseguramos cerrar en casa en la primera muerte súbita y eso es importante frente a nuestra afición. Esperamos en su momento sacarle provecho.

La importancia de los jugadores de la banca

Con todos los jugadores hemos hablado y todos saben que son importantísimos para nuestro equipo. Todos son necesarios, nadie es indispensable. No hay jugadores con puesto fijo; se lo ganan con su entrenamiento durante la semana. Igual que Mauricio, Toto Brenes, Sebastián y Loría, son jugadores que en los últimos partidos han tenido menos protagonismo, menos minutos, pero saben lo importantes que son para el equipo.

Cuando se acercan las fases finales, cada uno sabe que se vuelve más importante. No se sabe quién va a jugar los últimos partidos, quién va a sacar una bola de la línea o quién va a centrar o meter el gol en la meta contraria. Por experiencia se los hago ver. Todos son importantes; por cuestiones técnicas o tácticas han tenido pocos minutos, pero hacen su mejor esfuerzo porque entienden que les va a tocar, como hoy con Mauricio y Toto, que entraron e hicieron un gran trabajo.

Honestidad deportiva

Lo anterior lo hablamos antes del juego. Independientemente del resultado, no hay duda de que la honestidad en el fútbol nuestro es vigente. Sabíamos que teníamos que ganar para asegurar el segundo lugar y cerrar las fases finales en nuestra casa. Los muchachos lo entienden; eso está intrínseco, es Saprissa. Independientemente de quién necesite puntos, a nosotros nos corresponde hacer nuestro trabajo: esforzarnos y ganar los partidos.

Rotaciones y tarjetas amarillas

En el próximo partido, los jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas no van a jugar, porque no vamos a arriesgarnos a perderlos para el primer partido de la fase siguiente. Por ende, ustedes saben quiénes son; no los vamos a tomar en cuenta.

Lo bueno es que tenemos una buena plantilla, como hoy, que entraron y defendieron con el mismo tesón, amor y lucha los colores de nuestra institución. Muchas gracias, buenas noches.