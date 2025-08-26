Vladimir Quesada: "Estamos en el equipo más importante de Costa Rica y de Centroamérica"

El Deportivo Saprissa debe ganar este martes ante el Motagua. Los morados necesitan sumar de tres para clasificar a la segunda fase de la Copa Centroamericana.

El técnico morado, Vladimir Quesada, no se guarda nada sobre la presión que hay y es claro el por qué: “Estamos en el equipo más importante de Costa Rica y de Centroamérica”.

Para Quesada, la presión en Tibás es constante; no es nada nuevo ni algo que cambie la dinámica del equipo.

“El partido de mañana está cargado de presión, pero en Saprissa, quien no puede aguantar presión no puede estar. Kendall y los jugadores saben de qué se trata esto. Estamos mentalizados para mañana, con toda esa presión y con el apoyo de nuestra afición”, añadió el timonel.

Saprissa no contará con Mariano Torres, quien sigue aquejado de un problema en el tobillo, pero Vladimir espera que esto no sea un inconveniente mayor.

Además, tiene claro cómo se debe jugar el cotejo:

“El aprendizaje de la última Copa Centroamericana nos recuerda que la posesión de la pelota no garantiza ganar. Contra Antigua tuvimos el 70% de la posesión y perdimos 0-3 en nuestra cancha. Para mañana debemos atacar defendiendo, jugar con concentración y disposición”, indicó.

Sobre el rival, concluyó:

“Creo que el equipo está en un proceso de adaptación a la idea de don Javier López. Es importante conocer lo que está haciendo y lo que hizo. Eso nos da una idea más clara de lo que vamos a enfrentar mañana aquí en el Estadio Ricardo Saprissa. Independientemente de que tenga muchos o pocos días de trabajo, hemos tratado de conocer su idea futbolística”.