Vladimir Quesada espera recuperar a dos de sus figuras para semifinales

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, se mostró satisfecho tras el empate ante Sporting FC este viernes por la noche en el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2025.

Los morados empataron sin goles en su visita al Ernesto Rohrmoser en un partido poco vistoso.

“Este es uno de los partidos en los que yo he salido más contento del terreno de juego, hemos ganado partidos, ganado campeonatos, pero el trabajo que hicieron hoy me dejó una gran satisfacción”, indicó en conferencia de prensa.

Pero se mostró preocupado por la situación de dos futbolistas que aún se recuperan y espera tener listos para las semifinales.

Se trata del argentino Nicolás Delgadillo y el defenso Pablo Arboine, este último lesionado ante Liberia.

“Hemos recuperado jugadores de sus diferentes lesiones, todavía quedan uno o dos, puede ser Pablo Arboine y Nicolás que todavía están en readaptación, pero para nosotros es importante que estén al servicio del plantel”, indicó Quesada.

El que más preocupa es el caso de Arboine, pues su recuperación podría alargarse.

“Arboine presentó en el partido con Liberia, una molestia en uno de sus gemelos. Un pequeño desgarro, mínimo, pero desgarro al final”, destacó.

Quesada también terminó destacando el retorno de Alberth Barahona, quien regresó a las canchas tras una molestia en su corazón.

“Lo de Alberth para todos fue una gran preocupación. Se le presentó una afección cardíaca; nunca perdimos la fe y ha respondido de la mejor manera. Es una tranquilidad que el cuerpo médico y el cardiólogo del equipo sigan en constantes chequeos con él”, concluyó.



