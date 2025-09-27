Vladimir Quesada espera la mejor versión de Cartaginés

El Deportivo Saprissa se prepara para enfrentar este domingo al Club Sport Cartaginés con la motivación de seguir peleando en lo más alto de la tabla.

El técnico Vladimir Quesada compartió con la prensa sus impresiones sobre el rival, la recuperación de Warren Madrigal y el estado anímico del plantel.

Warren Madrigal

“Estamos muy contentos. Warren está muy bien y ya realiza trabajos colectivos sin ningún problema. Con respecto a si será convocado contra Cartaginés, será una decisión consensuada entre el departamento médico, el físico, Marco Herrera y mi persona”.

Análisis de Cartaginés

“A pesar del resultado, Cartaginés volvió a ratificar lo que ha mostrado en este torneo, tanto en la Copa Centroamericana como en el campeonato nacional. Es un gran competidor y aunque ayer no tuvo un buen resultado, hizo un gran partido. El domingo no esperamos nada menos”.

Mirada puesta en el liderato

“Siempre nos hemos trazado metas a corto, mediano y largo plazo, siendo el campeonato la final. Una de las inmediatas es pelear por el primer lugar y el domingo tenemos la oportunidad de lograrlo”.

Ambiente en el camerino

“Sacar buenos resultados nos da tranquilidad a todos. El buen partido contra Herediano refuerza la moral del equipo y los muchachos se sienten a gusto. El ambiente dentro del grupo es muy positivo”.

Equilibrio en el equipo

“Es importante haber empezado la segunda vuelta defendiendo bien y manteniendo nuestro marco en cero. Eso nos da un gran aliciente individual y colectivo, y es una de nuestras metas”.