Vladimir Quesada espera acabar con más de dos años sin ganar en el Morera Soto

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, aseguró que su equipo llega en un gran momento al clásico nacional de este domingo ante Alajuelense, duelo que podría definir el liderato del Torneo de Apertura 2025.

“Será un partido muy importante para seguir en ese camino que hemos venido trazando en los últimos juegos, que es mantenernos en el primer lugar. Llegamos bien, con cuatro victorias y un empate, lo cual refleja el trabajo de los muchachos tanto individual como colectivamente”, expresó Quesada.

El estratega morado destacó el crecimiento futbolístico de su rival y el aporte del técnico manudo, Óscar Ramírez, con quien compartió camerino años atrás.

“La posición y el nivel de fútbol que ha alcanzado Alajuelense hablan mucho de la mano de Óscar. Lo conocemos, fuimos compañeros de equipo y de selección. Es una excelente persona y uno de los más capacitados futbolísticamente”, afirmó.

Quesada recordó que, incluso como jugador, Ramírez mostraba dotes de entrenador: “Ya en la cancha nos decía qué debíamos hacer individual y colectivamente. Tiene un gran grupo de jugadores, con mucho talento y calidad. Por eso ambos equipos llegan peleando el primer y segundo lugar”.

El técnico del Saprissa espera que su equipo pueda romper la racha de más de dos años sin ganar en el Alejandro Morera Soto. “Esa es nuestra meta inmediata: revertir esa situación y volver a ganar”, manifestó.

Consultado sobre la titularidad en ofensiva entre Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez, Quesada evitó confirmarlo, pero elogió el rendimiento de ambos.

“Orlando se ha convertido no solo en nuestro goleador, sino también en uno de los mejores asistidores. Ariel, por su parte, sigue mostrando su experiencia, entrega y solidaridad en el campo”, destacó.

En cuanto al estado físico de Marcos Escoe, el técnico informó que el jugador superó una distensión muscular y ya entrena con normalidad. “Durante la pausa por la fecha FIFA completó su recuperación y hoy ya terminó el entrenamiento colectivo. Es uno más que compite por un lugar en el once o en la suplencia para el domingo”, concluyó Quesada.











