Vladimir Quesada: “En un futuro me gustaría ser como Alex Ferguson en este equipo”

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, habló con los medios de comunicación previo al juego de este jueves a las 6 p. m. ante el Municipal de Guatemala.



En la conferencia, Vladimir soltó una frase que dio de qué hablar, pues se le consultó en un par de ocasiones si disfruta de estar al frente del equipo.

Este compromiso es importante para los morados, pues se juegan el pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana, un torneo en el que el mismo Vladimir dice que están en deuda.

Estos fueron los temas más relevantes que trató Vladimir Quesada en conferencia:

Gino y Fidel: Van a estar en convocatoria y estarán a la espera. Tengo que decirle que de inicio, al menos ellos dos, no van a estar. Ellos estarán para completar algunos minutos si la necesidad se presenta.

Jerarquía: Nosotros somos muy conscientes, es la historia del fútbol nacional, hay una deuda a nivel internacional luego del Mundial de Clubes, ya lo hemos dicho. El asunto es que los equipos del norte se avivaron luego de la gran gesta de nuestro equipo. Se han reforzado. En este torneo sí, sabemos que tenemos una deuda que queremos pagar. La clasificación no está asegurada.

Mariano Torres: El caso de Mariano hasta hace poquito me informaron la cantidad de partidos. Yo me trato de abstener porque presión hay. Yo sé lo que sucede. Yo le comentaba que modestia aparte, soy la persona de más edad en esta institución, y además soy la persona de más edad en la generalidad. Estoy cerca de los 60 años y he visto muchas cosas acá. Eso lo tenemos que analizar, podemos tomar el lapso de tiempo para terminar de que él se rehabilite. Él está jugando con dolor en la pierna.

Disfruta dirigir Saprissa: Yo siempre lo primero que hago es darle gracias a Dios por devolverle el alma a mi cuerpo y abrir los ojos es una maravilla, cosa que para muchos es algo normal. Cómo no va a ser una alegría para mí estar con estos muchachos, dirigir este equipo es un privilegio que no lo tiene cualquiera.

Enfrentando situaciones molestas: Estoy feliz, estoy contento porque Dios me tiene aquí y me sustenta. En un futuro, espero que sea mucho tiempo, quisiera ser como Ferguson en este equipo, que cuando me retire seguiré dando gracias a Dios por haber estado aquí. Estoy disfrutando y sumamente contento. Yo no pedí venir aquí, soy parte de esta institución. La gente quiere que yo sea explosivo y nunca he sido así. Yo estoy muy agradecido con Dios por haberme dado todo. Estoy agradecido y muy feliz.



Presión: El juego de mañana es de mucha presión, en los últimos juegos ha sido enorme. En juegos como los de mañana todo tiene que salir a relucir, una vez más es una final, y como tal la vamos a afrontar.