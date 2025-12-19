Vladimir Quesada: "En el Morera Soto normalmente hemos hecho buenos partidos"

Sin miedo al escenario. Así se muestra el técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, de cara al partido de vuelta de la final de fase ante Alajuelense este sábado y en la que los morados buscarán alargar la serie a dos partidos más.

De lo contrario, Alajuelense celebraría el título 31 en el estadio Alejandro Morera Soto, luego de igualar 2-2 en la ida en Tibás.

Pese a que los rojinegros no ganan ahí desde el 2023, a Quesada esto le importa poco y les recuerda que en Alajuela han suelen realizar “muy buenos partidos”.

-¿Cómo han sido estos días de trabajo?

Yo lo he reiterado en varias ocasiones, en estos días nosotros basamos los entrenamientos en recuperación, son partidos muy seguidos, entonces lo que obliga es a esto. En eso hemos basado los entrenamientos.

Hay que compensar para los que jugaron más minutos y el resto se les mete un poco más de carga física, pero hoy vuelven a estar parejos y lo que hay que hacer es recuperación, masaje, fisio, terapia, videos, charlas, etc. Ese es el trabajo que podemos hacer en estos días.

-¿Cómo califica el nivel de Sebastián Acuña, quien ha surgido como pieza vital en el cierre del torneo?

Sebastián ha hecho las cosas muy buenas, está pasando un gran momento futbolístico y él apareció en el partido ante Cartago. Él jugó el último partido de la fase final en Rohrmoser e hizo un gran partido y tomamos la decisión que apareciera en el primer partido semifinal ante Cartago, por su gran momento. Buenos pases, recuperación de la pelota, etc.

-¿Cuánto le preocupa u ocupa no haber consolidado extremos para esta fase final?

Lo de los extremos no pudo durante el torneo consolidarse, no por nivel futbolístico mostrado, sino por lesiones. Cuando alguno estaba alcanzando su nivel, lamentablemente se lesionaron: Warren Madrigal, Gerson Torres, Nicolás Delgadillo… pero creo que estas fases finales han mostrado un gran nivel por arriba del promedio. Lo bueno es que tenemos opciones y en estas fases finales, todos están alcanzando un buen nivel.

-¿Cómo trabajan la parte mental considerando que desde el 2023 no ganan en Alajuela?

Primero le mando un gran saludo a don Raúl, con quien he compartido mucho. En este equipo yo he hecho de todo hasta ir a las reuniones de los presidentes, así que tengo un gran respeto, no me quiero referir y si tiene esa convicción lo vamos a respetar, es parte del fútbol.

Yo no tengo que referirme a esas cosas a mí, lo que me interesa es lo que pasé en el terreno de juego.

-¿Cuál es la clave para que Orlando Sinclair muestre un mejor rendimiento?

Es una cuestión de evolución, madurez. A él lo conozco desde que éramos niños y creo que es importante, al igual que el resto de jugadores y no está haciendo solo goles, sino todo el trabajo táctico que él está realizando, ha evolucionado su juego de espaldas al arco y ha mejorado en sus movimientos de ruptura, así que estamos contentísimos de que muestre su mejor versión para el beneficio de nosotros y si está peleando el goleo, pues bienvenido sea.

-¿Siente que el balón parado está tapando un poco ciertas carencias en ofensiva?

Es una herramienta más, un arma y se entrena y se trabaja. Si en este momento hemos podido sacarle gran provecho a las acciones de balón parado en ofensiva, pues bien por nosotros y nuestros muchachos, pero no solo tenemos buenos cabeceadores, tenemos buenos cobradores y todo es un complemento, no es accidente, es algo que se trabaja, así que bien por nosotros.

-¿Cómo se encuentra Pablo Arboine? ¿Podrá ser titular?

Él está muy bien, recuperado y haciendo los entrenamientos grupales sin ningún problema, así que está listo. Él era regular y lo que pasó fue que se lesionó, ya está entrenando y ha hecho pocos minutos en juegos y eso lo ha atrasado para volver a verlo en la titularidad, pero estoy seguro de que cuando le toque saltar al terreno de juego lo hará sin ningún problema.

-¿Cómo se activa el orgullo saprissista para ir por el resultado como visitante?

Recurriendo a la historia. A muchos les gusta recordarnos que el pasado reciente diciendo que llevamos muchos años sin ganar en Alajuela, pero yo quiero recordarles a todos que en el Morera Soto normalmente hemos hecho buenos partidos y estos jugadores son conscientes de que la serie no se definía en Tibás y bueno hay gran experiencia en este grupo de jugadores y vamos a hacer nuestro partido con mucha inteligencia táctica para sacar una victoria.

Sabemos que es una gran responsabilidad, pero es un gran orgullo para nosotros. Que me iba a imaginar yo que en el 78 iba a vivir momentos como este, para mí es un gran orgullo poder representar a toda esa afición saprissista, nosotros haremos todo lo posible desde todos los aspectos para poder hacer las cosas de la mejor manera y poder extender la serie a dos partidos.

-¿Por qué Mauricio Villalobos se ha alejado mucho en las alineaciones?

Es igual como cualquier otro jugador, ha tenido sus minutos, en algunas ocasiones muchos y en otras no tanto. Lo bueno es que Mauricio se entrena de la mejor manera y nosotros estamos entendidos de cuando tengamos que recurrir a él este listo. Cada uno ha entendido su rol que tiene que ejecutar y él está compitiendo por uno de los puestos para el partido de mañana.