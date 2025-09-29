Vladimir Quesada: “En el ambiente se podía oler el gol”

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, habló con la prensa tras la victoria morada ante Cartaginés y estos fueron los temas que trató.

Análisis del partido

En el ambiente se podía oler el gol, en la grada lo sentían. Jugamos un gran partido, al igual que Cartaginés, lo que hace muy meritorio nuestro triunfo. El esfuerzo que pusieron los muchachos se vio reflejado en el marcador.

Liderato

Si podemos ser primeros, tenemos que ser primeros, y en las últimas semanas hemos trabajado por eso.

Dependencia de Mariano

Los números que nos tira el GPS lo ponen entre los tres mejores jugadores en metros recorridos, en aceleraciones y desaceleraciones. Muestra lo que es Mariano Torres en un juego.

No es solo una persona la que desaparece, es algo colectivo. Dejamos de hacer lo que hicimos en el primer tiempo. Hay que ver lo que tenemos al frente: un gran equipo. Démosle méritos a ellos que nos complicaron las cosas.

Detalles por mejorar

Esperamos mantener el mismo nivel y mejorarlo. Vamos a buscar la excelencia y entrenar para alcanzar ese mejor rendimiento que se presentará al final de esta fase y en la fase final del campeonato.

Crecimiento de los jugadores

Han crecido los muchachos porque la disposición de ellos y la ética hacia el entrenamiento es increíble. Como entrenan, juegan, y se hace realidad. Es importante el crecimiento en todos los sentidos, especialmente en lo mental.