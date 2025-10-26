Vladimir Quesada: "El torneo se ha vuelto más cerrado y competitivo"

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, se mostró satisfecho tras la victoria 2-1 ante Puntarenas FC en el estadio Ricardo Saprissa, aunque no dejó pasar la oportunidad para señalar algunos factores que, a su criterio, influyen en el desarrollo del fútbol nacional.

“Desde la gradería empezamos a ganar el partido. Sabíamos que hoy sería un partido muy difícil, Puntarenas es un equipo que no tiene temor a jugar en ningún estadio”, comentó Quesada al finalizar el encuentro, destacando el respaldo constante de la afición morada en Tibás.

El estratega también reconoció que su equipo pudo haber sido más efectivo en ataque: “Pudimos haber sido más contundentes, pero al final salimos contentos con el resultado. En este momento estamos de primeros, a la espera del partido de Alajuelense”, afirmó.

Uno de los puntos que más recalcó fue el horario del compromiso, jugado en condiciones climáticas complicadas. “Luchamos contra el tema del clima, nos oponemos rotundamente. Son obstáculos que hay que superar. Queremos jugar nuestro fútbol a otro nivel, y en este país no debería ser permitido jugar antes de las 4 p.m.”, expresó con firmeza.

Quesada insistió en que las altas temperaturas afectan la intensidad del juego y la salud de los futbolistas, por lo que considera que la programación de los partidos debe revisarse con mayor seriedad por parte de las autoridades deportivas.

Finalmente, el timonel morado analizó el panorama general del torneo nacional, destacando su nivel de competencia. “Con un campeonato de 10 equipos se ha vuelto muy difícil, no da margen para pestañear. El torneo se ha vuelto más cerrado, más competitivo”, concluyó.

Con esta victoria, Saprissa continúa en la lucha por mantenerse en la cima del certamen, consolidando su buen momento futbolístico bajo la dirección de Quesada.