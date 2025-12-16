Vladimir Quesada despeja duda de Mariano Torres y da pistas sobre su futuro en Saprissa

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, aclaró si podrá contar con Mariano Torres para el primer partido de la final de segunda fase ante Alajuelense que comenzará este miércoles en Tibás.

El argentino no estuvo presente en la vuelta de semifinales ante el Cartaginés por una molestia y generó duda para el partido ante los rojinegros, sin embargo, todo parece indicar que estará listo para el juego.

Otro que volverá será el defensor Pablo Arboine quien venía arrastrando una lesión por varios días.

Además, el estratega se aventuró y contestó algo que ha estado en el aire esta semana y es su continuidad en el banquillo del Saprissa.

-¿Estará Mariano Torres para el juego ante la Liga?

Han sido unas horas muy amenas y gratas de muy buen ambiente, desde la finalización de las semifinales hasta este momento, hemos podido darle a los muchachos la atención que se merecen en recuperación, eso nos tiene contentos.

Mariano hizo ayer buen entrenamiento en cancha, hoy igual hará su entrenamiento y como el resto de los 24 jugadores que están concentrados, pues competirá mañana por un lugar en la titular o la suplencia.

-¿Qué evaluación hace del trabajo de las distintas opciones que tiene?

Es bueno. Los muchachos que usted ha nombrado que forman parte de la planilla comenzaron hace unos años a tener una curva deportiva y para nosotros es importante que llegue en su mejor momento y es bueno y hay tranquilidad para uno de volver a ver a la suplencia y ver 24 muchachos y decir, que problema más lindo para escoger un once inicial.

-¿Estará Pablo Arboine?

Pablo ha sido tomado en cuenta y está dentro de los 24 jugadores que están en concentración, así que al igual que Mariano saltará a buscar un lugar para el juego de mañana, gracias a Dios se recuperó bien y está a la orden.

-¿Llegará con más de un año sin ganar un clásico, cómo juega eso en una serie que podría ser larga?

Todo esto ya lo hemos vivido y personalmente lo viví como jugador y ahora en estas instancias, estamos contentos, ni somos un superequipo y ni el rival es un máximo equipo, las grandes rachas siempre se terminan. Estamos contentos, tenemos una experiencia de antaño que tenemos que salir a relucir en este momento para alargar la serie a dos partidos más y obviamente mañana tenemos que hacer un gran juego, pero estamos seguros de que tenemos un gran plantel para hacerlo.

-¿Le han platicado sobre un proyecto a largo plazo más allá de este torneo?

No me voy a referir a más, solo que sí, somos varias personas en el cuerpo técnico y personas que están en la administración deportiva y que no son colaboradores del club y dentro de eso, a nivel personal o individual ya hemos hablado de la continuidad de mi persona en el proyecto e igualmente, como siempre lo he dicho, soy empleado del club y he aceptado una y otra vez a donde tenga que ir a trabajar, pero sí, hemos hablado del proyecto, pero ahora no es importante, estoy concentrado en el partido de mañana.

-¿Siente el respaldo de la institución y la misma afición morada?

Sí, gracias a Dios, así ha sido. La afición ha sido increíble con mi persona y reconocerles siempre el apoyo que nos da en todo momento, obvio cada cabeza es un mundo y cada aficionado es un técnico, así que habrá con algunos que concordamos y otros que no, pero eso es respetable, así es, estamos contentos con el apoyo de la afición y la institución.

-¿Esta es la mejor Liga que ha enfrentado en fase final?

Sí, es la mejor porque es la del presente y la de ahora. No me voy a meter a comparar equipos porque no es mi estilo. Son los líderes del torneo, ganaron la Copa Centroamericana e hicieron una gran serie ante Liberia, así que siempre vamos a esperar la mejor versión de un equipo cuando juegue ante Saprissa.

-¿Qué se puede esperar distinto para los morados?

Es anotarle. Ustedes se suscriben al contexto de que no hicieron gol, pero yo los veo como que fueron dos grandes partidos, que se nos cerró el marco, pues bueno, pasó en esos partidos y habrá que trabajar, tratar de crear las opciones frente al marco contrario y poder ofenderlos.

-¿Cómo se siente usted a nivel personal: Inquieto, tranquilo, relajado?

Más tranquilo, porque de alguna manera tenemos que aprender de las experiencias pasadas y de alguna manera nos deja enseñanza y entendemos cómo se juegan las finales y de cómo se juegan unas finales. Esto es fútbol, no una novela donde al inicio todos los protagonistas sufren mucho y al final todos son felices. En el fútbol usted no sabe lo que puede suceder.

-¿Qué tan importante es golpear primero para manejar la serie este miércoles?

No voy a describir las fortalezas y debilidades en este momento, me interesa más puntuar nuestras fuerzas, la mayor fortaleza de ellos, el equipo y la nuestra igual. Es importante golpear primero y poder sacar primero un resultado favorable, pero independientemente sea lo que sea, la serie se define el sábado en el Morera Soto.

-¿No ha perdido en los últimos partidos con Saprissa cómo se siente con respecto a eso?

Desde que terminó la primera vuelta nos reunimos con todos y dijimos que la segunda vuelta debería ser mejor y así fue, así lo hicimos ver y que el rendimiento ha ido en aumento y que todos estamos buscando lo mismo.

-¿Cómo valora el hecho de tener una planilla con mucho recorrido en finales?

Hay que incluir a Kenay me parece que no ha tenido la oportunidad de jugar finales, pero va muy relacionado con una pregunta anterior, eso es bueno y la experiencia tiene que salir a relucir y es bueno que haya jugadores que sepan cómo se juegan estas series finales para que arropen a los otros que no tienen esa experiencia.



