Vladimir Quesada: “Creo que merecimos más, pero no es de merecer, es de hacer”

A pesar del 2-2 de este miércoles en casa, entre Saprissa y Alajuelense, el conjunto morado se mostró tranquilo con el resultado.

“Salimos muy fortalecidos. Creo que merecimos más, pero no es de merecer, es de hacer”, señaló el técnico Vladimir Quesada.

El timonel considera que su equipo fue superior al rival.

“Estamos entendidos de que, a pesar del resultado y de esos dos goles, volvimos a corregir y tomar las riendas del encuentro”, añadió.

Si bien es cierto los tibaseños no se dejaron la victoria, Quesada fue claro sobre cómo toman lo sucedido en el Ricardo Saprissa.

“No estamos contentos, pero estamos satisfechos con lo que logró el equipo, tanto en defensa como en ataque”, dijo el entrenador.

“En el Alejandro Morera Soto queremos mostrar la misma cara, el mismo juego. Los visualizo a ellos buscando el marco contrario y apostando al contraataque”, analizó sobre el partido de este sábado, a las 7 p. m.