Vladimir Quesada confirma una importante baja para Saprissa de cara a la final

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, confirmó que tendrá una importante baja de cara al primer partido de la final de fase ante Alajuelense de este miércoles.

Se trata del defensor Pablo Arboine, quien sufrió un golpe el domingo anterior ante San Carlos y del todo quedará descartado para este primer partido en el Morera Soto.

“Pablo para el partido de mañana no va a estar, pero realmente nosotros esperamos hoy tener una referencia de qué es lo que sucedió con él por parte del cuerpo médico”, mencionó Quesada.

Además, brindó otras valoraciones de algunos futbolistas como Fidel Escobar y Kendall Waston quienes ya están 100% recuperados para estos juegos.

Esto es un repaso de los temas más importantes que trató el técnico del Saprissa previo a la final:

Recuperación de Fidel Escobar.

“Fidel está recuperado como el resto de los jugadores y el domingo pudo hacer minutos y eso es relevante y será al igual que el resto, entrará a competir por estar en el equipo estelar o el banco de suplentes”.

¿Se enfrentarán dos de los mejores técnicos costarricenses este miércoles?

“A mí no me interesa ponerme en ningún lugar, eso quedará para otros, la pregunta es un poco extraña, pero siempre he dicho que Guimaraes por sus atestados a nivel nacional e internacional, es el mejor a nivel nacional, lo digo por títulos por ser mi compañero y mi entrenador en algún momento y él fue uno de los mejores que he tenido”.

Virtudes de su rival, Alajuelense.

“Lo que tenga Alajuelense no lo voy a decir acá, no me voy a referir acá puntualmente, sé que es un gran equipo, muy bien dirigido. Pero nosotros tenemos a un gran grupo de jugadores a mi espalda y el fuerte de este equipo es la unión.

“No hemos ganado nada y vamos a enfrentar dos partidos difíciles ante nuestro archirrival”.

Evolución de Kendall Waston.

“Es la misma respuesta que con Fidel, gracias a Dios están bien y llegan en un buen momento para estos partidos finales, al igual que el resto de los jugadores va a competir por estar en la titularidad o en el banco de suplentes.

Mariano Torres nunca ha anotado en el Morera Soto.

“Eso no es importante, si puede anotar bienvenido sea, pero el hecho de que no haya anotado no quiere decir que no haya hecho un montón de partidos buenos en el Morera Soto. Ningún jugador, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo han ganado un partido solos, necesitan siempre de sus compañeros para vencer”.

Valoración primer partido en el Morera Soto donde no ganan hace cuatro juegos.

“Vamos a encontrar un ambiente hostil, deportivamente hablando. Llevamos varios partidos sin ganar ahí, pero en los últimos partidos hemos sacado buenos resultados ya sean empates y vamos a intentar derrotarlos en su reducto y su afición, nosotros queremos y nos hemos mentalizado para que esto no pase más allá de dos partidos”.

Técnicos nacionales poco valorados.

“El tico siempre trata de ponerle el pie encima a los costarricenses, eso es normal, no es solo del fútbol, no es solo de la dirigencia, sino de ustedes mismos como prensa, la valoración es distinta, cuando los resultados no son positivos de una lo están quitando, hacen ver la diferencia de valorar a un técnico tico que, a uno extranjero, pero eso es a todo nivel”.

Cambios de sistema y variables en el posicionamiento.

“Hoy lo que se busca es tener jugadores polifuncionales que no manejen un solo puesto, sino que puedan manejar hasta dos, lo que conlleva hacer un solo cambio y poder variar de una línea de cuatro a cinco y el domingo fue así, de acuerdo con una situación que pasó en el terreno de juego pensamos en cambiar. El partido de mañana dirá a los jugadores cómo jugar el partido.

¿Está en su etapa más saprissista de su vida?

“Es que yo soy saprissista, la casa y mi barrio están a 600 metros del estadio. No recuerdo cómo nació esto, solo recuerdo estar a la par de mi papí (abuelito) y después de las 10 a. m. escuchar el partido con él y yo nunca lo había visto jugar y sufría si no ganaba o me alegraba si íbamos triunfando. Luego lo vi un 15 de setiembre a verlo jugar por primera vez en 1976, luego hice una prueba con el club dos años después… así que cómo no voy a vivir esto al 100%”.

¿Qué traer de vuelta de los clásicos de antaño que siempre se dice que fueron mejores?

“Uno no puede decir que los tiempos pasados fueron mejores, pero creo que fueron muy buenos tiempos, pero estos momentos son muy buenos tiempos y hemos vivido un montón de cosas lindas con estos jugadores y estamos agradecidos con el Eterno por todo”.

Sobre si se llegó a sentir poco valorado en algunos tramos del campeonato.

“Yo no escucho sus programas, no leo los periódicos, no necesito eso para saber que soy criticado o no, pero yo no tengo que decirle nada a nadie, sé quién soy aquí dentro de esta institución y lo único que quiero es el bien para todo el equipo”.

Sobre el recuerdo de aquel primer partido de segunda fase hace un año.

“En aquel partido la diferencia la hizo la expulsión y hay que resaltarlo. El partido estaba controlado y el cuarto árbitro expulsó a David Guzmán en un error humano y eso fue lo que hizo la diferencia.

“Lo que vamos a plantear un buen partido y haremos un buen trabajo para sacar un buen resultado”.

Gerald Taylor su jugador más polifuncional.

“Es uno de esos jugadores a los que me refería, pero no solo Gerald, a no ser de los centros delanteros, todos los demás jugadores pueden estar en una o dos posiciones más. Bien por él y bien por lo que puede hacer por el equipo y la institución”.