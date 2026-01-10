Vladimir Quesada analiza la situación de los extranjeros del Saprissa

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, confirmó que todavía no se ha tomado una decisión sobre cuál de los extranjeros quedará fuera de la lista de inscritos para el Clausura 2026.

Actualmente, los morados cuentan con seis futbolistas extranjeros, pero el reglamento solo permite inscribir a cinco por torneo.

En la planilla figuran Fidel Escobar, Mariano Torres y Newton Williams, este último en proceso de recuperación de una lesión. Para este semestre se incorporaron Tomás Rodríguez, Luis Javier Paradela y Bancy Hernández.

“Tenemos seis extranjeros. Habrá que tomar la decisión de que uno de ellos no va a iniciar el torneo inscrito”, explicó Quesada, quien aclaró que todavía no se ha hecho oficial quién quedará fuera.

Además, el entrenador señaló que los recién llegados aún no han concluido los trámites administrativos necesarios para estar disponibles en el debut ante Puntarenas.

“Lamentablemente todavía no pueden saltar al terreno de juego, no pueden estar con nosotros, pero esperamos que lo más pronto posible se puedan resolver estas situaciones”, concluyó.