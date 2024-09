Vladimir Quesada: “Algunas declaraciones que se dieron tras el Torneo de Copa se tergiversaron”

El técnico Vladimir Quesada aprovechó la conferencia de prensa luego del empate entre Saprissa y Pérez Zeledón para aclarar sus polémicas declaraciones tras caer en el Torneo de Copa el miércoles anterior.

En aquel momento, el técnico indicó que “no voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante”, tras quedar eliminado por el Santos desde el punto de penal.

Sin embargo, Quesada ahora afirmó que sus declaraciones se tergiversaron por parte de la prensa, pese a que fue grabado y en transmisión en vivo por la cadena Tigo Sports.

“Lamentablemente, algunas de las declaraciones que dimos tras el juego del Torneo de Copa se tergiversaron, pues nosotros siempre queremos ganar todo. En el Saprissa queremos ganar todo, hasta un torneo de bolinchas, de chócalas y jacses. Aquí queremos ir por todo lo que disputamos”, explicó.

Ya sobre el partido y el empate 2-2, el estratega morado explicó que el equipo está en duelo, pero no puede quedarse ahí y tiene que salir a mejorar sí o sí en los próximos partidos.

"Para nosotros esto es un duelo, es un velorio- futbolísticamente hablando-, dejamos escapar una buena oportunidad.

“Nos queda estar en duelo, estar molestos, pero mañana no podemos atascarnos, pues el sábado tenemos un gran partido, no nos podemos quedar y victimizarnos, tenemos que mejorar y mucho”, indicó.

No quiso entrar en detalle si falta compromiso a algunos jugadores, pese a que se ve el desgano de algunos.

“Yo no creo que no estén en un buen nivel, pero por las lesiones, muchos de ellos no han alcanzado su forma deportiva, no están dentro del rango. Pienso que lo estamos pagando”.

Finalmente, se refirió al retorno de Óscar Duarte al equipo morado.

“A Óscar lo conozco desde que era casi un adolescente. Cuando él llegó nos informó de cuánto tenía sin jugar un partido de 90 minutos, entonces yo le dije que voy a ir a su ritmo y que cuando él me dijera que iba a estar con ritmo lo iba a llevar, pero antes no para que no se lesionara. En el momento que yo vea que su forma deportiva ha mejorado, lo pondré como titular”, aseveró.