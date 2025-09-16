Vladimir Quesada afronta con optimismo la visita a una cancha que complica al Saprissa

“En los cinco enfrentamientos previos del denominado clásico del buen fútbol disputados en el estadio Carlos Alvarado, Herediano se dejó la victoria en todos”, detalla la UNAFUT sobre el partido entre florenses y Saprissa, que se juega este miércoles a las 8 p. m.

A pesar de cargar con la historia reciente en contra, Vladimir Quesada, timonel morado, afronta el reto con positivismo.

“Los resultados lo avalan: difícilmente hemos rescatado un punto en la cancha del Carlos Alvarado. Pero siempre hay una primera vez y somos positivos”, destacó.

Para el técnico, la noche de este miércoles solo hay un resultado que le complace y es la victoria, necesaria para que los tibaseños le mantengan el ritmo al grupo que lidera el Apertura 2025.

“Esperamos que mañana podamos hacer una muy buena presentación. Y cuando digo eso, no me refiero a rescatar un punto, sino a pensar en los tres, igual que en ocasiones anteriores. Ese ha sido nuestro norte, nuestra consigna, y para mañana no esperamos menos”, añadió.

“Nunca he pensado en empatar o perder. A mí me criaron en una familia de ganadores, aquí cerca del Saprissa. Me formé en esta institución con entrenadores y exjugadores que me inculcaron esa mentalidad. Yo solo pienso en ganar. Al final veremos qué sucede, pero cuando hablamos de un buen resultado siempre pensamos en la victoria”, aseguró.

En el otro banquillo estará Hernán Medford, quien busca encaminar a los bicampeones nacionales por la senda que los coloque en zona de clasificación, ya que en este momento se encuentran en la casilla seis.