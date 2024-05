Vladimir: "Parecía que había fuerzas externas como que teníamos que perder"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, analizó la derrota 1-0 ante la Liga en el Morera Soto, en el juego de ida de la final.



—¿Cómo sale Saprissa luego de la derrota?

Salimos increíblemente fortalecidos, a pesar de la disminución numérica en el terreno de juego, hoy a como fuera, parecía que había fuerzas externas, como que había que perder. Así es el fútbol, así se pierden los invictos. Esto no ha terminado, esto se define el domingo en el estadio con nuestra afición.

Yo no sé si ustedes mismos son los que me lo han recordado, hoy perdemos jugadores por lesión y expulsión, pero eso no es extraño para nosotros, durante todo el año hemos jugado así. Queda un partido en nuestro estadio con nuestra afición.



—¿Cómo está Esteban Alvarado?



En este momento, el doctor nuevamente lo está saturando, le hizo una sutura de emergencia en el terreno de juego. Igual después le tocará a Luis Paradela. Esteban hizo un gran partido y actuación. A pesar de su cortadura en rodilla esperemos que el próximo domingo esté mejor.

—¿Qué fue lo que pasó con la expulsión de David Guzmán?



No sé lo que pasó. No me quiero referir al arbitraje. Todo lo que ellos (los árbitros) digan es santa palabra y todo lo que ellos nos dicen a nosotros no se cuestiona.

—¿Cuánto pesa los fallos de Javon East?



No tengo nada que decir. Decir que si las mete y cómo sería el partido sería especular. No sabemos, así son los delanteros. No tengo nada que reclamarle, nada que decir.

—¿Qué opina de la expulsión de Kevin Chamorro?



Sería bueno, cuando los rivales vayan a Saprissa y crean que pierdan tiempo, el árbitro le saque amarilla. El árbitro tomó la decisión, luego en la siguiente acción se dio el choque y el árbitro tomó su decisión. No se puede hacer nada.

—¿Qué opina de la parte emocional del equipo?

El trabajo que ha hecho Pedro Bonilla con los muchachos es muy bueno. Hay que estar muy ecuánime para poder vivir todo lo que vivimos hoy. Las expulsiones, las decisiones de los jueces, hay que estar muy ecuánimes para soportar lo que vivimos hoy.

—¿Le preocupa las lesiones y las expulsiones?



Tenemos una gran plantilla y cuando les ha tocado salir a defender estos colores lo han hecho de buena manera. Tenemos muy buenos jugadores que pueden suplir a los que no estén. Nos quedamos tranquilos por eso.