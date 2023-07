Vladimir: "Mientras el mercado de fichajes no esté cerrado, vamos a seguir buscando jugadores"

Balance de los partidos: Yo siempre lo dije, los equipos tienen que reforzarse porque vamos a enfrentar ahora solo tres torneos, tenemos que estar preparados porque serán muchos partidos en corto tiempo. Parece que nosotros no nos hemos reforzado con tantos jugadores como otros equipos, pero no es así, pero nosotros ya tenemos tres jugadores nuevos dentro de la planilla. Hay que recordar que nosotros tenemos un equipo muy compacto y un camerino muy fuerte. Salieron pocos jugadores y eso nos hace fuertes. Este equipo ha mostrado consistencia.

Afectados por las lesiones en los torneos de copa: Los más afectados hemos sido nosotros, hemos dado nuestro punto de vista con estas copas, el que hayamos dado nuestra opinión no quiere decir que nosotros no salgamos a ganarlas.

Dudas sobre Vladimir como entrenador: El ser humano siempre va a hablar por lo que sea, lamentablemente, dentro de nuestra creación hay una tendencia a opinar de todo y muchas veces de buena manera y otros no de tan buena manera y eso no me afecta, yo estoy tranquilo. En este puesto a mí no me sostiene ningún ser humano.