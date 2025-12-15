Vladimir: "Hay una gran admiración para Óscar (Ramírez) como persona y técnico, pero yo quiero ganar"

El entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, analizó el pase a una nueva final e la que se enfrentará a la Liga.

Los morados se impusieron 4-2 al Cartaginés en semifinales.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Vladimir:

Medio tiempo: Realmente fue poco lo que conversamos en el medio tiempo, pasamos a Fidel Escobar de posición y tener un poco más la pelota. Hoy no pudimos hacer el fútbol que normalmente estamos acostumbrados, pero así es el fútbol, el equipo contrario también juega. Así es el fútbol, no siempre podemos hacer nuestro juego, pero algo queda contundente que de una u otra forma estamos siendo contundentes en el marco contrario. Estamos encontrando equilibrio y eso es bueno para estas instancias.



Ausencia de Mariano Torres: Ya en otras ocasiones nos ha tocado. En el Fello Meza recibió un golpe que lo hizo alejarse hoy del partido. Esperemos que se recupere si no es al 100%, lo máximo posible.



Una nueva final ante la Liga: Es lindo, primero agradecido con Dios que nos da esa oportunidad. Va a ser algo muy lindo, con solo que se junten las dos aficiones más grandes del país. Es un placer, un honor, una gran bendición que nos da Dios.



Óscar Ramírez: Es una de las personas que más admiro como ser humano y entrenador, la mesa está servida, ellos por el campeonato y nosotros por extender el torneo.



Alajuelense como rival: Yo lo único que puedo decirle es que nosotros vamos a tratar de hacer el mejor partido posible y poder ganar la serie para extender la serie. Decirle a nuestra afición que nuestros muchachos se van a entregar lo mejor posible. Hemos mejorado en relación con los dos partidos anteriores (ante la Liga).

Buscar cuatro partidos ante Liga: Empieza el miércoles, bueno... empieza hoy con la recuperación, el fútbol moderno es recuperación por la poca distancia entre partido y partido. Hay que ganar esa serie para extenderla, hay una gran admiración para Óscar como persona y técnico, pero yo quiero ganar, y los muchachos quieren ganar.