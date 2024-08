Vladimir: “Fabricio Alemán lleva una carga muy grande sobre su espalda”

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, analizó el triunfo 0-3 ante Santa Ana en el Estadio Nacional.

Estas fueron las declaraciones más destacadas del estratega morado en conferencia de prensa:

Análisis del triunfo: Es muy importante la victoria, no fue nada sencillo. Es uno de los partidos más difíciles que hemos jugado. Fuimos contundentes en las dos áreas. Pudimos dejar el arco en cero.

Recuperar lesionados: Es importante darle minutos a Yoserth Hernández y Pablo Arboine. Obviamente, con dosificación ya establecida, también haber visto a Ariel Rodríguez. Es una gran satisfacción cuando ya los muchachos están dados de alta y le podemos dar minutos.

Manejo de cargas: Estamos tratando de no cometer errores, ser lo más certeros posibles en la dinámica de las cargas y los tiempos que tienen que jugar. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible.

Fabricio Alemán: Yo no sé si se habló mucho o poco de Fabricio porque a mí no me interesa escuchar el qué dirán. Fabricio lleva una carga muy grande sobre su espalda. Como le pasó a Douglas Sequeira, la gente no entiende, y los compara futbolísticamente con sus padres. Fabricio ha tenido paciencia. Lo importante es que todos entendamos eso. Poco a poco va a ir haciendo minutos. Las veces que ha tenido acción ha entendido que primero es dejar todo en el terreno de juego, garra, corazón y tiene gol. Bien por él, seguirá en su proceso.

Volverá a jugar en Estelí por Copa Centroamericana: El pasado es pasado, ahí queda. Ya eso quedó ahí, comprenda. Lo recordaremos siempre, a veces con dolor, a veces de buena manera, pero pasó. El martes será una nueva historia. Dios, la vida, el fútbol pone revanchas y esta vez nos volvió a tocar jugar. Seguimos respetándolos montones, el fútbol de Nicaragua ha evolucionado y sabemos que nos vamos a enfrentar a un buen equipo.