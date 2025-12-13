Vladimir explicó el presente de Mauricio Villalobos

El jugador Mauricio Villalobos acumula esta temporada 565 minutos en ocho partidos de campeonato nacional y 202 en cuatro compromisos en Copa Centroamericana.

En la previa de la semifinal de vuelta ante Cartaginés, el técnico Vladimir Quesada explicó el presente del futbolista.

"Mauricio ha jugado, ha jugado bastante, en algún momento ha tenido que ir al banco de suplentes, en otro momento ha salido de la alineación total o de la lista completa, pero yo creo que lo más importante es que no solo él, sino todos los muchachos han entendido el rol que tienen que cumplir en cierto momento", detalló Quesada.

El timonel morado explicó que el fútbol es algo colectivo y que "en algún momento son protagonistas, en otros momentos no son tanto , pero lo han entendido".

Hizo hincapié que el vestuario sabe que esto obedece a la toma de decisiones dependiendo de lo que se busca en cada encuentro.﻿

"Saben todos de que no es nada personal, de que es una cuestión técnica táctica, que se tienen que tomar decisiones y lo han aceptado y lo demuestran en cada uno de los entrenamientos y eso hace que cuando les toque tener minutos en cada uno de los partidos, normalmente lo hacen de muy buena manera", concluyó.

