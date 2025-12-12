Vladimir explica el cambio de Mariano Torres

Mariano Torres es el mejor jugador de Saprissa, eso no es nada nuevo. Durante la semana se generó la incertidumbre de si estaría o no en el primer juego de semifinal ante Cartaginés, pero al final se recuperó de una molestia en uno de sus isquiotibiales.

En el triunfo morado 1-2 ante los brumosos en el Fello Meza, el capitán estuvo 59 minutos en el campo.

Su salida el equipo la resintió, no había quien hiciera su labor de creación. Los pelotazos comenzaron a llegar. Especialmente, por el sector de Kenay Myrie, quien rebotó muchos balones cuando pudo haberse acompañado de algún volante.

Al finalizar el compromiso, el técnico Vladimir Quesada explicó el motivo real de su variante.

"Mariano hizo un gran trabajo, presentó hace un par de semanas algunas molestias en uno de sus isquiotibiales, después del partido ante Liberia. Como se cuida tanto se logró recuperar para este partido muy bien. Entendíamos que lo mejor era que no pasara más del minuto 65, entendiendo que es mejor perderlo por un cuarto de tiempo o medio tiempo y no por el resto de estos partidos finales, fue eso", detalló Vladimir.



