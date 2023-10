Vladimir: "Este equipo tiene una carga física y emocional que no tiene ningún otro"

Clásico nacional: Pase lo que pase en el clásico no es definitorio. Todavía quedan fechas, así que hasta ese día nada está definido. Sería un punto importante, pero el partido más importante es el del día miércoles.



Estilo de juego de Saprissa: No me gustó. Yo entendía que así iba a ser el partido. Iba a ser sumamente difícil por el buen juego que hace el equipo de San Carlos. Este equipo tiene una carga física y emocional que no tiene ningún otro equipo que juegue en el mismo campeonato.



Rotación en la alineación titular: Hay que hacerlo. La pregunta es reiterativa. Me causa mucha gracia que me pregunten siempre lo mismo. Estamos jugando tres torneos, la saturación física es demasiada. No hay cuerpo que aguante. Ya quedó demostrado con las lesiones que hemos tenido. Estamos compitiendo a alto nivel desde la pretemporada. Los jugadores necesitan descansar.



Ataque encendido: Es una gran satisfacción no encasillar las anotaciones en una sola persona. Gracias a Dios están anotando todos. Warren Madrigal y Michaell Chirinos anotaron en Honduras, Ariel Rodríguez y Javon East lo hicieron ante San Carlos. Sinclair también tiene una cuota importante de anotaciones. Es una satisfacción y una tranquilidad. Al día de hoy somos los que más anotan y uno de los dos equipos que menos goles reciben. Es una tranquilidad enorme por si a alguno se le seca la pólvora, ahí hay otros compañeros que lo están haciendo bien.



Klivert Gómez: Además de sus cualidades físicas o técnicas, Klivert tiene lo más poderoso que hay: nosotros somos mente. Me imagino que lo trae de su casa y se le ve en cada entrenamiento, por ende si usted le da al fútbol, este le devuelve. Tal y como lo está haciendo con él. Por eso se está haciendo un campo en el equipo.



Motagua: Yo no pienso en el clásico, el partido más importante es el del miércoles, tenemos que ganar aquí frente al Motagua. Nosotros siempre queremos ganar. Yo no tengo mente para nada más que sea el juego ante Motagua.