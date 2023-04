Vladimir: "Estamos contentísimos por haberle ganado a nuestro gran rival"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, no ocultó su felicidad por haberle ganado a la Liga en el propio Morera Soto (0-2).

El partido fue de mucho vértigo, no puedo distinguir momentos importantes porque todos lo fueron. Me deja satisfecho el rendimiento de mi equipo, encontró un camerino sumamente fuerte. Ellos se han blindado y han entendido que lo que necesitan es seguir unidos.

El clásico seguirá siendo el clásico desde que yo tengo conocimiento. Indiferentemente de que en este momento haya una ventaja. Es el clásico por excelencia. Clásico solo hay uno y se seguirá repitiendo, aunque ya nosotros no estemos acá. Estamos contentísimos por haberle ganado a nuestro gran rival. —¿Garantizan el liderato con este triunfo?

Aún no se acaba el campeonato, esto no es una carrera de 100 metros si no es de fondo. Si podemos terminan en primer lugar bienvenido sea y por eso vamos a luchar.