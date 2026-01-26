Vladimir: "Esta historia ya la hemos vivido y al final celebramos el campeonato todos juntos"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, analizó el empate sin goles ante Cartaginés en La Cueva.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Vladimir:

Críticas hacia Vladimir Quesada: Yo no me voy a extender mucho en eso, la gente paga su boleto y tiene su derecho a expresarse, ellos, al igual que nosotros, queremos ganar. Esta historia ya la hemos vivido y la han vivido muchos entrenadores en Saprissa y al final celebramos el campeonato todos juntos.

Aficionados criticaron a jugadores como Orlando Sinclair, Gerald Taylor y Gerson Torres: Es igual, yo creo que está relacionado, eso es histórico, mi barrio queda aquí a los 600 mts, veo partido desde los años 70's y es la misma historia. Los mismos jugadores han acostumbrado a esta afición a ganar. Cuando algún jugador se equivoca como se equivoca cualquier ser humano en sus trabajos, en sus vidas, lamentablemente no se detienen a pensar eso, quienes juegan son seres humanos y nos equivocamos.

Paradela: Entenderá que Paradela no pudo entrenar con nosotros, porque somos respetuosos de las leyes, hasta que no tenga el permiso de trabajo no puede entrenar. Paradela no pudo entrenar hasta la semana pasada. Usted entenderá que Paradela debe tener un proceso de adaptación.

Difícil momento: Serenidad, tenemos un bacho, un estado donde lamentablemente hemos tenido bastantes opciones de gol, pero no las hemos podido hacer, pero nosotros no nos desesperamos, vamos a seguir trabajando.

Cartaginés: Se paró muy bien, vino a hacer bloque y a hacer contras. Tuvo acciones de gol y nuestro portero resolvió de buena manera. Si seguimos por este camino y jugando como lo hicimos hoy, normalmente vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder o empatar.

Joseph Mora: Tuvo una pequeña molestia muscular en el medio tiempo y precisamente relacionado con lo de Paradela, nosotros no vamos a arriesgar a ningún jugador.