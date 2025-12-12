Vladimir: "En algún momento nos sentimos como en casa"

El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, analizó el triunfo 1-2 ante Cartaginés, en la ida de las semifinales.



Estas fueron las declaraciones más destacadas de Vladimir:



Análisis: Es la mejor forma colectivamente e individualmente hasta el día de hoy, queremos jugar cinco partidos, para eso nos hemos preparado en los mejores aspectos y sobre todo en lo mental. Entendemos que debemos mostrar nuestra mejor versión en estas instancias finales, reflejo de eso es nuestra actuación hoy.

Transiciones: Todo se trabaja, hicimos muy buenas transiciones hacia el ataque. Por lo menos una de ellas debió terminar en una anotación más, también hacia la defensa. En algún momento nos sentimos como en casa, hicimos buenas posesiones largas que nos dieron réditos. Es un todo, estamos contentos y entendemos que es una de las opciones en ofensiva.

Mariano Torres: Yo no sé cuánto se habló, yo no escucho lo que se dice, pero puedo entender y sé que se dice. Mariano hizo un gran trabajo, presentó hace un par de semanas algunas molestias en uno de sus isquiotibiales, después del partido ante Liberia. Como se cuida tanto se logró recuperar para este partido muy bien. Entendíamos que lo mejor era que no pasara más del minuto 65, entendiendo que es mejor perderlo por un cuarto de tiempo o medio tiempo y no por el resto de estos partidos finales, fue eso.

Cartaginés: Cartaginés hizo cosas muy buenas antes de la primera anotación nuestra, empezamos nosotros muy bien, en un momento ellos reaccionaron. Tal vez no tan claras pero tuvieron acercamientos a nuestra área.



