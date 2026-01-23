Vladimir: "El fútbol de hoy no fue tan vistoso como en otros juegos, pero ganamos"

El estratega de Saprissa, Vladimir Quesada, analizó el triunfo de su equipo 0-1 ante Sporting.

Estas fueron las declaraciones de Vladimir:

Análisis: Estar más claros y ser contundente en el área contraria y en la nuestra al no permitir goles. Fuimos un equipo muy ordenado, en una cancha sumamente difícil, que nos pesó. Quien entrena normalmente aquí aprende a conocerla y a nosotros nos pesó durante todo el partido. Nosotros trabajamos y entrenamos en una cancha de césped natural, es meritorio lo del día de hoy.

Forma de juego: Ya sé por dónde va su pregunta, puedo decir que hicimos un gran partido ante Puntarenas, con un juego muy vistoso y un gran primer tiempo ante Heredia, no tanto el segundo tiempo, pero no un desastre. Hoy, la manera de jugar fue diferente. N﻿os encontramos una cancha sintética con mucho caucho y desde el primer tiempo se nos dificultó la posesión de la pelota. El fútbol de hoy no fue tan vistoso como en otros juegos, pero ganamos. El fútbol es como la vida, cuando hemos propuesto y tratado de jugar bonito, no siempre ganamos.

Abraham Madriz: Yo no sé si es lo mejor o no, pero el fútbol es como la vida y le tocó. Junto con Isaac han estado junto a grandes porteros. Le llegó el momento, estamos contentos, valoramos lo que está haciendo, pero estamos contentos con los que todos los porteros hacen en los entrenamientos. Saprissa siempre va a tener un departamento de porteros muy fuerte.

Priorizar los resultados en canchas sintéticas: No, así no es. Yo me refiero a que hoy tuvimos que hacer esta clase de juego. Si hacen recuento en el torneo pasado, creo que solo a una cancha sintética no obtuvimos un buen resultado. En los últimos juegos hemos sacado muy buenos resultados. Nuestro fútbol hoy no fue el que normalmente estamos acostumbrados a ofrecer porque el estado del terreno de juego, que no estoy diciendo que es malo, pero está cargado de caucho. Usted necesita no una semana, dos semanas para adaptarse. Nosotros venimos por primera vez. Nosotros siempre vamos a intentar jugar un buen partido donde sea que vayamos.

Albert Barahona: A Alberth lo conocemos desde divisiones menores. Es un jugador polifuncional, puede jugar de lateral derecho, central, mediocentro, central por derecha o izquierda, es un todo terreno.