Vladimir: "El ADN del Saprissa existe, aunque algunos lo quieran minimizar"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, se mostró satisfecho, luego del triunfo 0-2 ante Puntarenas FC.

Esta victoria en la Olla Mágica le permite a la S ser líder con 42 puntos, dos unidades más que Herediano.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Vladimir tras la victoria en Puntarenas.

Liderato: Es muy importante, es un lugar donde nos sentimos cómodos, nos gusta vernos ahí arriba, es incómodo ver en algunos momentos ver la tabla para arriba y no estar ahí. Es importantísimo el triunfo y vernos ahí, pero esto no ha terminado. Igual cuando estuvimos a 12 puntos del líder no hicimos un velorio, no hicimos un duelo, trabajamos para buscar el primer lugar, hoy que lo hemos alcanzado por el momento, igualmente, vamos a trabajar para mantenernos.

Próximo juego: Desde que terminó el partido estamos en recuperación previo al juego de este martes en San Carlos. En poco más de 48 horas tenemos un juego muy importante y queremos hacer una buena presentación.

Recuperar lesionados: Es importante recuperar jugadores importantes que estaban lesionados. Quiere decir que tenemos un equipo no de 10 jugadores sino de 30 que han entendido que deben cumplir un rol.

ADN de Saprissa: Un día de estos estaba viendo el programa de estos españoles y hablaban del ADN del Real Madrid, el ADN del Saprissa existe, aunque algunos lo quieran minimizar. Los que lo tienen bien impregnado se lo ha sabido enseñar a los jugadores. Somos líderes, pero esto no ha terminado.

Partido 150 dirigido en Primera División: Yo eso no lo sabía y no le estoy mintiendo, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda. No tengo palabras para agradecer al eterno.

Regreso de Kendall Waston: Durante esta semana y media o dos semanas, Kendall ya ha hecho trabajos grupales, con él, igual que con otros lesionados. Conversamos con todos los departamentos y concluimos que Waston tenía que tener minutos, pero no jugando como central sino como delantero. A Dios gracias se vio respaldada la decisión que tomamos. Ha sufrido enormemente como ha sufrido Ricardo Blanco que le digo, Ricardo, recupérese lo más pronto con tranquilidad, aquí lo estamos esperando, le tenemos un gran aprecio, aquí se le estima como ser humano y futbolista.

Fuerte de visita: Eso es importante, yo no me fijo mucho en los números, pero sí le pongo atención a que nuestro equipo es fuerte de local, pero también fuerte como visitante. Ahora vamos a enfrentar a San Carlos en el Carlos Ugalde, es un equipo fuerte que pelea clasificación.

Cambio de Douglas Sequeira: Sufrió una contractura en el glúteo, lo sacamos para que no fuera a más, gracias a Dios teníamos contemplado darle algunos minutos a Pablo Arboine.