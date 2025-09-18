Vladimir autocrítico sobre primera vuelta de Saprissa: "Quedamos debiendo"

El entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, analizó el 3-3 de su equipo ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado.

Estas fueron sus declaraciones en conferencia de prensa:

Análisis del juego: Yo creo que fue un carrusel de emociones, lo resumo de esa manera, hay un sin sabor, hicimos un buen partido, en general fue un buen juego por ambos bandos. En algún momento sobre todo en el primer tiempo nuestro fútbol fue muy claro. Nos empatan el partido y pasamos de ganarlo a estarlo perdiendo. Los jugadores nunca bajaron los brazos. El marcador fue lo más correcto.

Primera ronda del torneo: Quedamos debiendo, no fue nuestra mejor presentación durante estos nueve partidos, el equipo ha estado viviendo situaciones diferentes que de alguna manera han causado mella en nuestro accionar. Hay potencial enorme para mejorar.

Errores: Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y otorgamos control de balón al rival. Dejamos de buscar espacios, hacer pases entre líneas y el rival es un gran equipo, por algo son los bicampeones nacionales. El esfuerzo fue grande y los jugadores se entregaron en todo momento.

Estado de Kenay Myrie: El que puede dar un reporte es el doctor, tiene el tobillo un poco inflamado.

Refuerzos: Yo no me voy a referir a nada que no sea oficial, que viene este o se va el otro, hasta que no salga de manera oficial de nuestro club, yo no me voy a referir de estas situaciones.