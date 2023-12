Vladimir: "Aunque se implantaran récords, el logro principal es el campeonato"

Yo siempre lo he dicho y algunas personas, obviamente, llegan y me comentan que han dicho comentarios negativos a mis palabras. Yo estoy tranquilo, yo me adapto a lo que digan mis autoridades, en mi caso es don Sergio Gila. Independientemente de si somos campeones o no, decidan lo que decidan, yo seré respetuoso, como he tratado de serlo todo este tiempo que he estado haciendo aquí.