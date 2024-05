Videos muestran roces entre aficionados morados y jugadores de la Liga tras la final

Los festejos del título 40 del Saprissa transcurrieron con calma, aunque siempre hay un grupo reducido de aficionados que quiere pasarse de listo y varios jugadores de la Liga contestaron con supuestas agresiones.

Es como esos invitados a la fiesta que terminan por arruinarla con su comportamiento.

Diversos videos que circulan en redes sociales reflejan intercambio de palabras, roces y supuestas agresiones entre aficionados del Saprissa que llegaron a insultar y jugadores de la Liga que, por el calor del momento, no supieron contenerse.

En el primero, se puede observar como el volante Celso Borges aparentemente le da un manotazo en la cara a un aficionado morado que llega a encararlo y que viste la camiseta 20 en su espalda.

De hecho, en redes circulan dos versiones de este video, una toma más amplia y otra más cerrada donde los personeros de seguridad privada lo van sacando.

En otro se puede ver como varios aficionados se saltan las vallas de seguridad y llega hasta el jugador Carlos Martínez y luego es separado por los miembros de seguridad.

También, existe otro video que publicó el diario La Teja, en el que Leonel Moreira y Jonathan Moya supuestamente se encaran con un aficionado a la salida de la gramilla, primero es el portero que lo confronta y por detrás llega Moya a defender a su compañero.

Agresiones o no, defensa propia, calentura del mal resultado o invasión no pasiva de aficionados, lo cierto es que la violencia no está justificada en ningún momento y ya quedará en el Tribunal Disciplinario si esto pudiera llegar a traer consecuencias al Saprissa de cara al próximo campeonato.