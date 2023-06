Video: ¿Quién es Ricardo Arguedas, asistente técnico de Saprissa?

a los 17 años, desde pequeña edad descubrí que no era tan bueno en la pelota y el fútbol me hizo siempre estar ligado a este deporte.

Inicié con un equipo del colegio en el Municipal Desamparados, antes era llamado La Gallada, estuve en academias de fútbol, trabajé con Futbol Consultants seis años, en Grecia un torneo con Walter Centeno y luego se dio el paso a Aserrí, ahí fui el entrenador por tres temporadas.

—¿Cómo llegó a Saprissa?



Cuando estaba en AserrÍ, ya tenía una amistad con Hugo Viegas y se da que ellos me llaman para ir a trabajar con el primer equipo de Saprissa, todo se dio gracias al buen trabajo y bueno... luego se da la decisión en medio torneo. Yo continúo en el equipo y luego me topo con Vladimir Quesada, con quien estoy muy agradecido.



—¿Hoy perteneciendo al cuerpo técnico del equipo bicampeón nacional vuelve a ver para atrás y ve un crecimiento?



Es importante valorar lo que costó. Es muy importante valorar ese trayecto porque para nadie es un secreto y su historia así lo enmarca, Saprissa es el equipo más ganador del país y de Centroamérica, pero nunca jamás hay que olvidar de donde uno es y mucha gente puede decir que soy joven, pero inicié mi camino a los 17 años.



—¿Resta oportunidades el mercado para entrenadores que no fueron futbolistas?



Yo tengo un respeto muy grande para todos los exfutbolistas porque tienen un camino más avanzado en relación con los que no somos. Creo que obviamente hay muchas cosas que uno no vivió al no estar en un camerino y hay que compensarlo con otras, como el estudio, trabajo, la parte humana, escuchar al jugador, y llegar a tener esa parte de entendimiento.

Un referente es Erick Rodríguez, quien no jugó y ha hecho una buena carrera. Sí se puede, a todas esas personas no fueron futbolistas y están en ese camino, les digo que sí se puede.

—¿Cuánto ha podido aprender de técnicos como Jeaustin Campos, Vladimir Quesada, Hugo Viegas, Minor Díaz o Walter Centeno?



Dios me ha dado la bendición y fortuna de trabajar con gente ganadora y con los mejores, compartí con Mauricio Wright también, con Walter trabajé una temporada. Dios me dio la bendición y he aprendido mucho.



—¿Sueña con llegar a dirigir en Primera a un equipo, ser el jefe del banquillo?



Yo pienso que todo eso es en el tiempo de Dios, Él sabe cuándo llegará esa oportunidad, tuvimos la oportunidad de trabajar y la idea que yo tengo es aprender y luego estar como entrenador en jefe y para eso me voy preparando la metodología de juego



—¿Cómo es trabajar con Vladimir Quesada, les toma el parecer a todos?



Es una persona que sabe escuchar, nos ha dado ese espacio en entrenamientos y tomar decisiones. No solo hacia mi persona, sino el cuerpo técnico, eso terminó con el éxito que se tuvo en el campeonato. La última palabra la tiene él, pero estamos cerca.



—¿Cómo se hará ahora para mantener la sed de triunfos en el grupo y buscar el tricampeonato?



Saprissa se ha caracterizado en ser el equipo ganador, todos quieren ganar, siempre quieren ser el número uno. Hubo mucha alegría por la 38, la semana siguiente estábamos reunidos planificando lo que se venía. Hay que luchar por el tricampeonato, lo queremos mucho y también nos lo van a exigir. Muchas personas celebraron la 38 y ahora desean la 39, y también en el campeonato centroamericano.



—¿Cuáles entrenadores a nivel internacional admira?



La persona que más admiro a nivel internacional y la que veo a nivel de videos es Marcelo Bielsa, la otra tendencia, aunque es diferente, es Mourinho, pues es uno de los técnicos que más me gusta por la manera de trabajo, me he identificado bastante con ellos dos y he tratado de investigar.



Yo soy de las personas que cree que todo enseña, pero no todo es aplicable, sí hay muchas cosas a poner en práctica. En el fútbol nadie tiene la verdad, no me caso con ninguno.



—Como entrenador: a usted le gusta tener un equilibrio o muy estricto en el manejo de grupo, tenencia de celulares en concentraciones... ¿Cómo es en esa parte?

Todo en la vida tiene un equilibrio, la sociedad es muy cambiante, el fútbol es un fenómeno social. Nosotros tenemos que adaptarnos, hay cosas que tienen sus límites y que puede conversar y negociar en el grupo. Lo más importante es que el grupo esté convencido. La sociedad hoy en día y hay cosas que solo tienen una manera de hacerse y hay otras que se pueden negociar. Me gusta que todo se haga bien con un plan y hay cosas que sobre la marcha se negocian.



Entrevista completa: