Video: Así fue el reencuentro entre Marcelo Tulbovitz y Óscar Ramírez

El nuevo preparador físico de Saprissa, Marcelo Tulbovitz, y el técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, se saludaron este sábado en la previa del clásico nacional.

Ambos formaron parte del cuerpo técnico que estuvo con Saprissa en el Mundial de Clubes Japón 2005.

En ese cuadro morado, Tulbovitz era preparador físico y Ramírez el asistente técnico.

El estratega de la S era Hernán Medford, hoy en el banquillo de Herediano.

Crédito: Iand García



