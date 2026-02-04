Video: Así fue el primer entrenamiento de Hernán Medford al frente del Saprissa

Justo fue presentado este martes y ya el técnico Hernán Medford tuvo su primer entrenamiento con el Saprissa.

Medford regresó al club morado luego de 20 años y se volverá a reencontrar con el preparador físico, Marcelo Tulbovitz.

En imágenes facilitadas por el departamento de prensa del Saprissa, se puede observar ya a “El Pelícano” dando una charla a sus nuevos jugadores y preparando lo que será su debut este jueves ante Carmelita por el Torneo de Copa.

El técnico de 57 años llega al banquillo tibaseño con Geiner Segura, Marco Herrera como asistente, así como de Raúl Ovares.

“Hay poco tiempo, hay un equipo de calidad, que sabe que tiene que exigirse más, asume responsabilidades de lo que está pasando. Cuando pasa eso hay oportunidad de cambiar, se está tratando de hacer buen trabajo de jóvenes, estoy feliz con la planilla que tenemos”, destacó a su regreso.

Saprissa debutará en los cuartos de final del Torneo de Copa este jueves a las 8 p. m. ante Carmelita en una serie de ida y vuelta.







