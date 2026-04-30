Video: Así estalló técnico en conferencia tras triunfo histórico en Copa Sudamericana

La controversia se dio en Perú, luego de la victoria del Cienciano ante el Atlético Mineiro.

Horacio Melgarejo. AFP
Por Daniel Jiménez 30 de abril de 2026, 8:01 AM

El Cienciano de Perú vivió una noche histórica al vencer 1-0 al Atlético Mineiro en Copa Sudamericana.

Sin embargo, la noticia más destacada en medios internacionales fue lo protagonizado en la conferencia de prensa del técnico argentino Horacio Melgarejo.

Melgarejo tuvo un caliente cruce de palabras con los periodistas en el que respondió con mucha bronca.

"¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, dijo el estratega en una rueda de prensa en la que brindó respuestas que dieron mucho de qué hablar.

 “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos”, expresó el estratega.

Además, el entrenador también tuvo espacio ironizar algunas de sus respuestas.

“Yo sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté.

“Otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”, afirmó.

“Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar”, concluyó. 

Con esa victoria, el Cienciano se adueñó del liderato del Grupo A.

