Víctor Medina: "Me encantaría que Saprissa comprara mi ficha"

El buen nivel que ha mostrado el panameño Víctor Medina en el Saprissa ya lo han catapultado como una de las grandes figuras moradas de la temporada.

Y el jugador siente ese apoyo y sentimiento de la afición, de ahí que revelara en una reciente entrevista con Diario As, que se siente muy a gusto en Tibás, club con el que apenas llegó, fue para “ser campeón”.

“Me encantaría que compraran mi ficha, pero creo que eso lleva tiempo. Vamos a ver si con la adaptación se llega a dar”, mencionó.

Además, afirma que sus compañeros lo aceptaron de inmediato en el equipo y eso lo ayudó a tener una mejor adaptación.

“Los compañeros me han recibido de buena manera desde que llegué, me han arropado al igual que el director técnico. Creo que eso ha permitido que me adapte rápido”, declaró.

De paso alabó el trabajo del técnico español Iñaki Alonso, quien a su criterio le ha pulido mucho su juego.

“Es un buen director técnico, me ha enseñado mucho en tan poco tiempo. Le da mucho a la intensidad y eso era lo que me faltaba.

“Me faltaban varias cosas. He aprendido a llegar (al arco) de buena manera y lo que más me faltaba era la intensidad, la presión”, respondió ante la consulta de qué tan fundamental había sido el trabajo del ibérico para su convocatoria con Panamá para el cierre de la octagonal final de Concacaf.

Medina sueña precisamente con jugar en la eliminatoria en el Rommel Fernández y frente a toda su afición, de ahí que cataloga los últimos partidos como “finales”.

Finalmente, describió lo que significa estar en el Deportivo Saprissa.