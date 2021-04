Pese a que tiene diez partidos sin ganar, el Deportivo Saprissa respaldó este jueves la continuidad del estratega Roy Myers para lo que resta del Torneo de Clausura 2021.



Así lo aseguró el gerente deportivo, Víctor Cordero, quien señala que el aficionado no debería olvidar lo que significa el club por esta mala racha de resultados.

“Esta racha no se ajusta a lo que es Saprissa, si la gente se quiere enfatizar en los últimos 50 días de Saprissa y no en los 85 años de Saprissa, sería una ingratitud. La grandeza del Saprissa no la cambia lo que ha venido sucediendo, este momento va a pasar. No podemos reducir la grandeza de Saprissa a un momento complejo como este”, dijo Cordero en conferencia de prensa.

Añade que entiende el malestar de la afición, sin embargo, no claudicará en busca de soluciones para el equipo.

“Todos nos sentimos muy golpeados, muy dolidos por la situación, pero debemos enfrentar esta condición y darnos cuenta de que hay que seguir redoblando esfuerzos. A veces es difícil sacar respuestas cuando uno siente que se trabaja acorde a lo que significa Saprissa y sin embargo los resultados no se dan”, explicó.

Aunque siente responsabilidad por la situación actual, Cordero respalda sus decisiones en cuanto a la formación de la plantilla y señala que confía en “todos los jugadores”.

Tampoco quiso señalar a administraciones anteriores como responsables de lo actual.

“Me sentiría poca cosa si criticara algo del pasado, todos los que trabajamos en Saprissa lo hacemos con la mejor intención y en busca del éxito”, concluyó.

Los morados buscarán levantar la cabeza el próximo domingo en el clásico nacional donde serán locales ante Alajuelense.