Vestuario de Saprissa respalda a Iñaki Alonso pese a números rojos

El camerino del Saprissa encontró voz en sus líderes Christian Bolaños y Mariano Torres. Los dos jugadores salieron al frente de las críticas del equipo para apoyar la permanencia del técnico español Iñaki Alonso en el equipo.

Pese a tener números deficientes en el inicio del 2022, los futbolistas reafirmaron ese voto de confianza al estratega. Eso sí, dejando claro que ellos no toman decisiones dirigenciales.

De los 17 partidos que ha dirigido el estratega, el equipo ganó cinco, empató cuatro y perdió ocho. Ha concretado 24 tantos y ha recibido 23. Tiene 14 puntos perdidos en condición de local. Además de quedar eliminados de Concacaf y ser penúltimos en el Clausura con seis puntos en cinco presentaciones.

Los números son fríos, pero eso no mermó que tanto Mariano como Bolaños apoyaran a Iñaki.

​"Nos da pena que cuando más se trabaja, no salen las cosas y da mucha bronca. La vez pasada lo dije con Wálter Centeno, cuando se había ido, los responsables en un 70% son los jugadores. Ya hemos cambiado a Roy Myers y a Mauricio Wright, no podemos decir que siempre son los entrenadores", explicó Mariano en el arribo del equipo al aeropuerto Juan Santamaría.

Además, el argentino especificó que él no tenía la responsabilidad de hacer movimientos en el banquillo del club.

"Yo no soy nadie, no es mi trabajo decir quién tiene que seguir o venir, estamos contentos con el entrenador, está haciendo un gran trabajo, pero no se está viendo en los resultados y eso no nos gusta. El técnico está haciendo un gran trabajo", añadió.

​Por su parte, Bolaños enfatizó en que se debe tener calma y madurez para tomar decisiones y apostarle a un proceso.

"Como grupo acuerpamos totalmente al cuerpo técnico. Se vive mucho de resultados, pero a veces esto no da crecimiento en una ideología. Estando en Saprissa queremos estar en las primeras posiciones. El trabajo que hace el entrenador es muy bueno, es diferente y hay que tener la calma porque el trabajo da la confianza", concluyó.

Los morados jugarán este domingo a las 4 p. m. contra Guadalupe en el estadio Ricardo Saprissa con la presión de venir de un 4-1 en México contra Pumas y con el deseo de salir del sótano de la tabla de posiciones del torneo nacional.