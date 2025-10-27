Vea la reacción de Ricardo Blanco tras repasar su regreso al fútbol

Dos años y cuatro meses pasaron para volver a sentir ese ahogo de entrar al terreno de juego y hacer un pique; de respirar esa sensación de gen competitivo en su cuerpo y ese deseo por jugar al fútbol con el Deportivo Saprissa.

Su historia ya es conocida, pero nunca es demasiado cuando se ha llorado una y otra vez por un sueño que parecía imposible.

Ricardo Blanco volvió, se recuperó de ocho operaciones en el tobillo derecho y está de nuevo en la cancha.

Este lunes, Blanco reaccionó de esta manera al revivir su ingreso a La Cueva, en un partido que estaba bravo ante Puntarenas y que colaboró para que los tres puntos fueran para la S.