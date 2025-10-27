Deportivo Saprissa
Vea la reacción de Ricardo Blanco tras repasar su regreso al fútbol
El fútbol le vuelve a sonreír al jugador del Deportivo Saprissa, luego de dos años y ocho meses de estar fuera por una lesión.
Dos años y cuatro meses pasaron para volver a sentir ese ahogo de entrar al terreno de juego y hacer un pique; de respirar esa sensación de gen competitivo en su cuerpo y ese deseo por jugar al fútbol con el Deportivo Saprissa.
Su historia ya es conocida, pero nunca es demasiado cuando se ha llorado una y otra vez por un sueño que parecía imposible.
Ricardo Blanco volvió, se recuperó de ocho operaciones en el tobillo derecho y está de nuevo en la cancha.
Este lunes, Blanco reaccionó de esta manera al revivir su ingreso a La Cueva, en un partido que estaba bravo ante Puntarenas y que colaboró para que los tres puntos fueran para la S.
@teleticacom Dos años y cuatro meses pasaron para volver a sentir ese ahogo de entrar al terreno de juego y hacer un pique. De respirar esa sensación de gen competitivo en su cuerpo y ese deseo por jugar al fútbol con el Deportivo Saprissa. ⚽️ Su historia ya es conocida, pero nunca es demasiado cuando se ha llorado una —y otra vez— por un sueño que parecía imposible. Ricardo Blanco volvió, se recuperó de ocho operaciones en el tobillo derecho y está de regreso. Todos los detalles en Teletica.com. 📲 #RicardoBlanco #Saprissa #Teletica ♬ sonido original - Teletica.com