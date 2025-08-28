Vea el video con el que Lonis defiende a Gustavo Herrera

Lo más destacado
El miembro del Comité Deportivo del Monstruo analizó jugada a jugada del partido del panameño ante Motagua.
Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, defendió al delantero panameño Gustavo Herrera de las críticas que ha recibido.
Incluso, reprodujo un video (adjunto a esta nota) y analizó jugada a jugada la participación de Herrera en el partido del martes pasado ante Motagua (0-0).
“Yo más que una respuesta me gustaría un intercambio de opiniones... Es un muy buen jugador que tiene muchas ganas de hacer gol. Yo entiendo el tipo de periodismo… vamos a ver las jugadas de él en el partido ante Motagua”, comentó Lonis.
Sobre por qué no se le ha dado el gol, Lonis respondió: “A veces es cuestión de rachas, yo lo que creo que es que no lo digo yo, es cuestión de él, busca el espacio entre líneas. Hemos jugado contra defensa reforzada, por qué tanta presión sobre él, yo lo que digo es vean al futbolista. A veces hay mala intención con él, en Panamá tuvo dos, se las fabricó él, así tenemos a Ariel, Sinclair, simple y sencillamente las situaciones no se dan, son rachas”.
Además indicó que “el carácter que refleja es digno de admirar, pero le crean un mal ambiente, desgraciadamente, la afición en su frustración lo ve así, el muchacho sale silbado luego de hacer esto, a mí a veces me cuesta hablar de fútbol cuando la gente no quiere ver lo que pasa afuera de la cancha”.
Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, brindó detalles de lo que él mismo denominó “operación blindaje” que consistió en mejorar las condiciones contractuales de algunos jóvenes talentos y también modificarles su valor de mercado.
Dentro de los juveniles que más destacan están Kenay Myrie y Gerald Taylor que vieron como su valor de mercado para una futura transferencia fue modificado.
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, actualizó la situación del volante Mariano Torres.
El excapitán del Saprissa ya se entrena con el grupo, pero no se sabe si podrá sumar minutos ante Alajuelense en el Clásico Nacional.
“Ayer Mariano hizo trabajo grupal y ha estado muy bien, trabajando de manera dosificada, y estamos a la espera del último entrenamiento, que es mañana (viernes)”, aseguró el timonel del equipo.
Torres se lesionó el pasado 17 de agosto ante Liberia, cuando se dobló el tobillo y tuvo que salir de cambio tras solo 45 minutos en cancha.
Luego de 20 años, Marcelo Tulbovitz regresó al Ricardo Saprissa. En su presentación con el equipo morado, el uruguayo explicó las razones para volver.
“Aceptar la propuesta de Erick es ratificar lo que siento por Costa Rica y el Saprissa”, aseguró.
“Un país que quiero demasiado, que me ha dado un montón de cosas extrafútbol, en el terreno de juego y a un equipo al que le tengo un cariño especial”, añadió.
Tulbovitz se unirá al cuerpo técnico de Vladimir Quesada tan pronto se cumplan los trámites migratorios.