Vea el video con el que Lonis defiende a Gustavo Herrera

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, defendió al delantero panameño Gustavo Herrera de las críticas que ha recibido.

Incluso, reprodujo un video (adjunto a esta nota) y analizó jugada a jugada la participación de Herrera en el partido del martes pasado ante Motagua (0-0).

“Yo más que una respuesta me gustaría un intercambio de opiniones... Es un muy buen jugador que tiene muchas ganas de hacer gol. Yo entiendo el tipo de periodismo… vamos a ver las jugadas de él en el partido ante Motagua”, comentó Lonis.

Sobre por qué no se le ha dado el gol, Lonis respondió: “A veces es cuestión de rachas, yo lo que creo que es que no lo digo yo, es cuestión de él, busca el espacio entre líneas. Hemos jugado contra defensa reforzada, por qué tanta presión sobre él, yo lo que digo es vean al futbolista. A veces hay mala intención con él, en Panamá tuvo dos, se las fabricó él, así tenemos a Ariel, Sinclair, simple y sencillamente las situaciones no se dan, son rachas”.

Además indicó que “el carácter que refleja es digno de admirar, pero le crean un mal ambiente, desgraciadamente, la afición en su frustración lo ve así, el muchacho sale silbado luego de hacer esto, a mí a veces me cuesta hablar de fútbol cuando la gente no quiere ver lo que pasa afuera de la cancha”.