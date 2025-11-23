Vea aquí el cruce entre Marcel Hernández y Mariano Torres en zona de camerinos

El juego entre Saprissa y Herediano (1-1) terminó caliente. Incluso con un cruce entre Mariano Torres y Marcel Hernández tras el pitazo final.

Luego de una declaración del capitán de Saprissa en FUTV y cuando todo parecía que ya hasta ahí quedaría el asunto. Todo lo contrario

La situación se volvió tensa en la zona de camerinos, justo en el sector donde los futbolistas salen a brindar declaraciones a la prensa. Tal y como se puede apreciar en este video de Teletica Radio que compartió en sus redes sociales Christian Sandoval, Director de Teletica Radio.



Tras ese encuentro, Mariano brindó algunas declaraciones más a la prensa sobre Marcel y aseguró que al delantero "le gusta el show".

"Le gusta el show, cuando están los periodistas le gusta hablar, a él le gusta decir cosas en los micrófonos y ensuciar. A él le gustó ensuciarme con mentiras que él dio, cuando tenía que dar la cara no la dio, dejó solo al presidente de Cartaginés, yo fui. Lo ensucia a uno y no aparece, ahora viene y hace lo mismo cuando están ustedes (prensa), pero nada... ya está", indicó Torres.

Torres lo consideró como una "falta de respeto, ensuciar a la gente es una falta de respeto, luego se hace una denuncia y no tiene cómo sostenerlo. Yo nunca salí a decir nada de ningún rival y nunca lo voy hacer. No pasa nada".

Al consultársele al saprissista si tiene alguna relación con Hernández, respondió: "Yo no tengo ninguna relación con Marcel".

Y por último, a Mariano también se le preguntó puntualmente si él había incidido para que Marcel no llegara a Saprissa y su respuesta fue contundente: "¿Yo? ¿Qué tengo que ver yo? Yo no hago las contrataciones, no tengo nada que ver".