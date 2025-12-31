Vea aquí cómo el Nashville de la MLS presentó a Warren Madrigal

El Deportivo Saprissa y el Nashville dieron a conocer este 31 de diciembre el traspaso del jugador Warren Madrigal.

El club de la MLS de Estados Unidos anunció de esta manera a su nuevo jugador:

Welcome to the family, Madrigal 🤝



We've signed 21-year-old Costa Rican forward Warren Madrigal from Deportivo Saprissa through 2028-29 with an option for 2029-30 🇨🇷⚡️ pic.twitter.com/zRj25qdsY8 — Nashville SC (@NashvilleSC) December 31, 2025

Madrigal debutó con los morados el 15 de agosto del 2020 y se marcha con cuatro títulos nacionales y una Recopa.

Esta será la segunda experiencia internacional para Warren luego de su paso por el Valencia Mestalla en 2024.

Con los valencianos, el atacante jugó en 18 ocasiones y marcó ocho goles. Incluso, tuvo la oportunidad de jugar con el Valencia CF en Copa del Rey.

Con la S se va con 100 juegos, 19 tantos y 9 asistencias.

Además, Madrigal es habitualmente convocado a la Selección Nacional de Costa Rica.

