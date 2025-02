Una vez más la Copa de Campeones de Concacaf desnuda al Saprissa

Habían pasado 35 segundos de la complementaria cuando Brian White anotó para el Vancouver Whitecaps. La daga le permitió a los de la MLS eliminar a Saprissa, que una vez más se complicaron en la Copa de Naciones de Concacaf y terminaron perdiendo 2-0

A pesar de haber llegado con la ventaja, porque hace una semana los morados se encontraron en tiempo de descuento el 2-1, los tibaseños volvieron a demostrar las falencias que han marcado sus últimos meses.

A diferencia de Herediano el día de ayer contra el Real Salt Lake, Saprissa no despertó en la complementaria, sigo sufriendo.

Aun cuando el marcador estaba en contra, fueron los Whitecaps los que se acercaron al segundo, no los tibaseños al empate.

Brian White heads it in for the Whitecaps! 💥#ChampionsCup pic.twitter.com/BkbS9rVHRP