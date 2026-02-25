"Una situación normal": Lo que revela informe de Comisión de Arbitraje sobre última jugada del clásico

La Comisión de Arbitraje envió a los clubes el informe arbitral tras el clásico nacional en el que triunfó Saprissa 2-1 ante la Liga.

En dicho informe, del cual Teletica.com tiene copia, se desprende que según el análisis el único error en jugadas relevantes fue no haber expulsado al atacante morado Orlando Sinclair.

Sobre la acción del supuesto penal del morado Pablo Arboine al manudo Anthony Hernández se desprende que no es falta al 90+9:59'.

"El árbitro en campo decide no sancionar penal por una sujeción del jugador #3 de Saprissa sobre el jugador #7 de Alajuelense, tratándose de una situación normal de juego", cita el texto.



Además, se indica que "el VAR confirma la decisión".

Además, al 90+9:47', el VAR también revisa una sujeción en el área morada de Sebastián Acuña a Guillermo Villalobos: "El árbitro en campo decide no sancionar penal por una sujeción del jugador #25 de Saprissa sobre el jugador #4 de Alajuelense, ya que ambos están pugnando por un espacio".

Otras acciones polémicas

En otras acciones, la única incorrecta que se apunta es que el tibaseño Orlando Sinclair golpea con su codo al alajuelense Fernando Piñar y debió irse expulsado.

"El VAR hace un análisis con diferentes ángulos y cámaras y no encuentra elementos suficientes para invitar al árbitro a una revisión en campo por posible tarjeta roja; no obstante, su análisis es erróneo ya que hay un golpe con el codo del jugador #24 de Saprissa sobre el jugador #26 de Alajuelense, sobre el rostro, poniendo en riesgo su integridad física, tratándose de una situación de juego brusco grave", se detalla en el documento.



Otras acciones que el informe dice están bien señaladas:

Sobre acción de Sebastián Acuña sobre Alejandro Bran: "El jugador #25 de Saprissa juega el balón de forma correcta, y luego se produce un contacto inevitable con el jugador #14 de Alajuelense".

Sobre acción de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez: "El jugador #13 de Alajuelense pisa al jugador #14 de Saprissa de forma accidental tras jugar el balón de forma correcta".

Sobre la expulsión de Aaron Salazar por doble amarilla: "El árbitro expulsa al jugador #24 de

Alajuelense por recibir una segunda amonestación en el mismo juego". "El VAR confirma la decisión de campo".

Sobre el penal de Alexis Gamboa a Ariel Rodríguez: "El VAR hace un análisis con

diferentes ángulos y cámaras y encuentra elementos suficientes para invitar al

árbitro a una revisión de campo por un potencial penal del jugador #13 de

Alajuelense sobre el jugador #14 de Saprissa. Luego de la revisión el árbitro decide

correctamente sancionar penal".

Aquí el informe de todas las acciones: