"Una situación normal de juego": Esto revela informe de Comisión de Arbitraje sobre polémica en el clásico

La Comisión de Arbitraje envió a los clubes el informe arbitral tras el clásico nacional en el que triunfó Saprissa 2-1 ante la Liga.

En dicho informe, del cual Teletica.com, tiene copia se desprende que según el análisis el único error en jugadas relevantes fue no haber expulsado al atacante morado Orlando Sinclair.

"El VAR hace un análisis con diferentes ángulos y cámaras y no encuentra elementos

suficientes para invitar al árbitro a una revisión en campo por posible tarjeta roja; no obstante, su análisis es erróneo ya que hay un golpe con el codo del jugador #24 de Saprissa sobre el jugador #26 de Alajuelense, sobre el rostro, poniendo en riesgo su integridad física, tratándose de una situación de juego brusco grave", se detalla en el documento.



Sobre la polémica acción del final en la que Pablo Arboine sujeta a Anthony Hernández se indica que el accionar de Keylor Herrera como central y Benjamín Pineda en el VAR fue la correcta: no era penal.

"El árbitro en campo decide no sancionar penal por una sujeción tratándose de una situación normal de juego", añade.

Además, se indica que "El VAR confirma la decisión".

Información en desarrollo